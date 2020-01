Así se vivieron las posesiones en otras ciudades del psís

Algunos de los nuevos mandatarios de las principales ciudades del país empezaron su jornada de posesión madrugando a eucaristías. Uno de ellos fue Daniel Quintero, alcalde de Medellín, quien visitó el barrio Santo Domingo Savio y, posteriormente, realizó varios recorridos por la ciudad, entre ellos una caminata por la ruta que seguía desde su casa en el barrio Tricentenario hasta la Universidad de Antioquia, cuando era estudiante.

En su discurso, Quintero hizo referencia a los principales problemas que vive la ciudad en materia de empleo, educación y bienestar social, aspectos que consideró críticos. No obstante, manifestó que Medellín tiene la capacidad para salir adelante. Además, señaló que su gobierno hará énfasis en la tecnología y llamó a la unión ciudadana.



En Cali, el primer anuncio de Jorge Iván Ospina como alcalde fue fijar una recompensa de 50 millones de pesos a quien dé información que permita la captura de los autores del asesinato del fiscal especializado Alcibiades Libreros, ocurrido el domingo pasado.



Ospina dejó claro que la seguridad es uno de sus retos. En su intervención afirmó que está “cansado de tanto terror en la ciudad” y “agotado de tantas muertes violentas”. El alcalde también recalcó su interés en el tren de cercanías, proyecto que integraría a Palmira, Jamundí y Yumbo.



En Barranquilla, en su primera intervención como alcalde, Jaime Pumarejo destacó las grandes obras que le deja el mandatario saliente Alejandro Char, como el Gran Malecón del río Magdalena, donde justamente se posesionó. También se refirió a la canalización de los arroyos y agregó que estos se realizaron gracias al riguroso manejo de los recursos y a la continuidad.



William Dau, en tanto, se posesionó como alcalde de Cartagena en la Vía Perimetral y, rompiendo unas cadenas hechas con cartón, dijo que tiene la misión de erradicar la corrupción y acabar la miseria.



En Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas eligió la Universidad Industrial de Santander como el escenario de su posesión y manifestó que seguirá con el legado de Rodolfo Hernández. “No robaremos, no mentiremos y no traicionaremos a la ciudadanía”, afirmó Cárdenas.

NACIÓN*

Con información de corresponsales.