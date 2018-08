Villavo: con alegría y expectativa se dio bienvenida a Acuerdo Final

Más de 2.000 personas, la mayoría vestidas de blanco, se dieron cita la tarde el lunes en la tarde en la Plaza Los Libertadores, en el centro de Villavicencio, para presenciar en pantalla gigante el acontecimiento más importante en los últimos 50 años en Colombia: la firma del acuerdo final de paz entre el Gobierno y las Farc.

La romería reflejaba en los rostros de algunos asistentes sentimientos encontrados: por una parte la alegría que representa poner fin al conflicto en esta, la capital de una de las regiones del país más golpeadas por la violencia, y por otra la expectativa de lo que será el futuro del departamento de cara a ser una de las capitales receptores del posconflicto y de varios de sus actores.

No obstante, ondeando banderas blancas y acompañados del toque de una banda marcial de fondo, los asistentes, o al menos la mayoría, asintieron cuando el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, líder de las Farc, firmaron y se estrecharon la mano en señal de paz.

“Para mí este es un día muy emotivo porque en el Meta 245.000 víctimas conocimos el conflicto, la paz no es de Marcela, no es de Santos, no es de las Farc, la paz es de todos y yo invito a todos los metenses a que construyamos entre todos esa paz”, manifestó en un comunicado oficial la gobernadora Marcela Amaya, quien acompañó la ceremonia en Cartagena.

El alcalde de Villavicencio, Wílmar Barbosa, también recibió con beneplácito el acontecimiento, en especial porque traerá beneficios para esta capital.

“La firma de este acuerdo abre un nuevo capítulo para nuestro país y nuestra región, que viene lleno de esperanza y grandes sueños, en donde la paz permita que el progreso y el bienestar florezca en el campo y sea protagonista en las ciudades. La inversión social y el progreso para Villavicencio y el departamento del Meta son nuestra prioridad”, afirmó el Barbosa.

Si bien los acuerdos no son de buen recibo por todos los metenses, es una oportunidad que no se puede desperdiciar para retomar la paz en el Meta y en Colombia, indicó el secretario de Gobierno del Meta, Gerardo Mancera.

Cristóbal Lozano, alcalde de Guamal, agradeció a las partes la voluntad de sacar adelante la paz.

“Ahora, es responsabilidad de todos mantenerla, porque es un punto de partida para un nuevo país”.

