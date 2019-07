Portal del Metrolínea en Piedecuesta, Santander, entra en servicio

El Portal de Metrolínea de Piedecuesta sería la primera estructura, de las dos que se construyen actualmente junto con el del Norte en Bucaramanga, que empezaría operaciones entre agosto y septiembre de este año. Así las cosas, todos los vehículos que hoy llegan y salen de la Estación Temprana empezarían a utilizar la nueva edificación.

La información fue confirmada por la gerente de Metrolínea, Emilcen Jaimes, quien explicó que si bien la estructura no estará terminada en su totalidad para septiembre, el patio taller sí estará listo y se habilitará con el fin de que los vehículos con pasajeros lleguen a este espacio. Desde allí mismo también se despacharían rutas y los usuarios podrán hacer trasbordos con tranquilidad.



En cuanto a la estructura de la Estación Temprana, Jaimes manifestó que todos los elementos que conforman este espacio se desmontarán para recuperar el espacio público y devolvérselo a la comunidad. “Esta actividad hace parte del contrato de construcción del portal, así que el desmonte de la estación y la adecuación del espacio público lo hará el contratista y ya se tiene montada toda la logística para ello”, indicó la funcionaria.



Si bien este portal es el que más avance tiene, ya se solicitaron adicionales en tiempo y en dinero, es decir, ya no se entregaría en septiembre sino en diciembre, y el adicional en dinero se está estudiando pero se estima que sería por más de $3.000 millones.



Así las cosas, esta obra que inicialmente se contrató por $34.912 millones ($32.366 contrato de obra y $2.546 contrato de interventoría) y se debía entregar en agosto, pasaría a costar más de $38.000 millones y se entregaría en diciembre de 2019.

“Los adicionales se dan por unos ajustes que se tuvieron que hacer a los diseños durante la ejecución de la obra”, precisó Jaimes.​

El Portal del Norte

Las obras en el Portal del Norte avanzan a paso más lento y en este proyecto también se contemplan adicionales en tiempo y dinero.



En tiempo, la Gerente de Metrolínea señaló que ya es una realidad que la obra no se entregará en septiembre de 2019 sino hasta enero de 2020. Y en cuanto a dinero informó que el adicional estaría por los $7.000 millones, aunque esta cifra aún no es definitiva.



Este proyecto fue contratado por $34.323 millones ($31.824 contrato de obra y $2.499 contrato de interventoría) y se debía entregar en septiembre, pero con los adicionales pasaría a costar más de $41.000 millones.



“Tratamos de acordar con el contratista que la entrega fuera en diciembre pero ellos no se quieren comprometer porque saben que no les dan los tiempos debido a que hay un retraso en la entrega de la estructura metálica. El adicional también se da por unos ajustes a los diseños, cosas que no estaban contempladas y por ello se hicieron otros diseños”, dijo Jaimes.



Para diciembre, continuó la Gerente, se tendría avanzado el edificio principal, el patio taller y el espacio público del barrio Miramar.

En agosto próximo se contrataría arreglo de la vía en Papi Quiero Piña (Floridablanca). Foto: Jaime Moreno

El Portal de Girón

El Portal de Girón, cuyo costo fue superior a los $22.800 millones, ya se terminó. Sin embargo, para su puesta en funcionamiento requiere de tres obras: mantenimiento a un puente peatonal, la construcción de un carril de aceleración y la instalación de semáforos y señalización para el ingreso de los buses.



Estas obras, que tendrían un costo de $800 millones, ya están en revisión por parte del Ministerio de Transporte, se espera su aprobación y a mitad de agosto se podrían adjudicar para una ejecución de cinco meses.



Aunque Metrolínea no tiene la capacidad en este momento de sacar adelante el Portal de Papi quiero piña (PQP), ya está en revisión del Ministerio de Transporte el proyecto para devolver una parte de la vía principal, en sentido norte-sur, que tiene ocupada la obra.



Según la Gerente de Metrolínea las obras allí serían la adecuación del pavimento y la construcción de un muro por un valor aproximado de $3.900 millones.

“Todo está listo, solo falta la aprobación del MinTransporte y saldría a contratación en agosto. La idea es que se haga este año”, dijo la Gerente.



LUIS A. CÁRDENAS MATEUS

ADN/Bucaramanga