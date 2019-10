El alcalde de Circasia, Quindío, invitó a no pagar la factura del agua

Luego de que se registrara un aumento en las facturas del acueducto y alcantarillado de Circasia, operado por Empresas Públicas del Quindío (EPQ), el alcalde de este municipio, Carlos Alberto Duque, le pidió a su municipio que no pagara el servicio de acueducto hasta que la empresa no explicara la razón del incremento tarifario.

“Estamos muy molestos, estamos indignados con el incremento desbordado que se está presentando con las tarifas de acueducto, en repetidas ocasiones hemos rechazado ese incremento, es un llamado a la comunidad circasiana a que no paguen hasta tanto no nos aclaren porqué los aumentos. Y para colmo, acabamos de tener un racionamiento en el servicio y toda la comunidad estaba esperando una disminución, pero nos llegó un cobro exagerado”, dijo Duque.



Y agregó que, aunque es miembro de la junta directiva de EPQ y votó a favor del aumento tarifario “porque esta es una empresa de servicios públicos y así como todo sube, este servicio también debía subir, pero es que ha sido exagerado. Hay facturas con aumentos de más del 100%”.



Por su parte el gerente de EPQ, James Padilla, señaló que “es lamentable las afirmaciones del alcalde y más teniendo en cuenta que forma parte de la junta directiva, él está desenfocado de las apreciaciones porque el gerente nunca toma una decisión unilateral. Las presiones que se han ejercido sobre él, han hecho que salga a decir estas cosas. Estamos mirando la situación y ya hay un grupo de técnicos atendiendo las quejas.



Y añadió que por el desabastecimiento que se presentó tras la ola de calor, “la gente comete el error de dejar los grifos abiertos mientras no hay suministro y estos medidores se llenan de aire y hacen que siga contando y se presenten errores y una lectura mayor, estamos mirando esos casos puntuales”.



Cabe recordar que varias personas se unieron y presentaron una acción popular contra los incrementos en las tarifas de este servicio en varios municipios, que también son operados por EPQ. Incluso, este año se realizó una sesión de seguimiento al caso en la Asamblea del Quindío.



Habitantes de varios municipios del departamento como Montenegro y Circasia han protestado por las tarifas de la empresa. La comunidad ha reclamado que los incrementos en las tarifas no se ven reflejados en la mejora del servicio.



“Tengo el caso de una familia de cinco personas que los últimos tres meses ya han pagado 600.000 pesos”, dijo el alcalde Duque.

​

LAURA SEPÚLVEDA

PARA EL TIEMPO ARMENIA