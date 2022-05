La realización del Congreso de la pornografía en Cartagena de indias los próximos 12,13,14 y 15 de junio tiene contra las cuerdas a la administración distrital.



Desde el concejo y asociaciones de vecinos de la ciudad rechazan el Latin America Adult Business Expo, que reunirá a productores, empresarios, modelos, actrices, actores de cine, expertos en doblaje y modelos web cam de la jugosa industria del entretenimiento para adultos.



Invirtieron miles de millones de dólares en el evento y la lista de patrocinadores es larga y con pesos pesados de la industria y marcas del entretenimiento

Una fuente de la alcaldía le dijo a EL TIEMPO que la realización del evento se ha convertido en un dolor de cabeza para la secretaria del interior del Distrito, Paola Pianeta, porque los organizadores del congreso presentaron toda la documentación y está en regla. Además, invirtieron millones de dólares en el evento y la lista de patrocinadores es larga, y con pesos pesados de la industria y marcas del entretenimiento.



“De cancelarse el evento podrían venir multas millonarias para la ciudad”, señala una fuente del Distrito.



Además, según las fuentes consultadas en la alcaldía “el evento se ha hecho en muchas ciudades del mundo y nunca ha sido rechazado”.



Pero el tiempo se agota y esta semana el Distrito tiene que tomar una decisión.

entretenimiento para adultos Foto: archivo particular

El evento no se concentraría solo en el Centro de Convenciones sino que tendría fiestas y otro tipo de eventos privados en la ciudad

Del lado de los habitantes del Centro Histórico, y el mismo Concejo Distrital, la presión es grande para que no se lleve a cabo elevento.



"Con este tipo de eventos, que se pretenden realizar, se envía un mensaje de que Cartagena es una ciudad inmoral y de antivalores. Y eso no es así. El 99 por ciento de nuestros ciudadanos, me incluyo, tenemos unos valores contrarios al mensaje que trae ese evento. Rechazamos de forma contundente ese tipo de encuentros que no le hacen nada bien a Cartagena, y al contrario abren puertas para situaciones contra las cuales está ciudad ha venido luchando como es la pornografía y la explotación sexual infantil", señaló Óscar Marín, concejal de la ciudad.



Según varios concejales, el evento no se concentraría solo en el Centro de Convenciones sino que tendría fiestas y otro tipo de eventos privados en la ciudad, los cuales se podrían prestar para escándalos y la generación de una falsa imagen para Cartagena como epicentro para el turismo de explotación sexual.



"Estos eventos que no son aceptados en otras ciudades, ahora quieren traerlo a Cartagena para prostituir nuestros patrimonio. Exigimos una cita con la secretaria del interior para conocer detalles sobre cómo se va a hacer ese evento y dónde se va a hacer. ¿Cuál es el itinerario? Queremos saber si realmente es en el Centro de Convenciones", añade el concejal David Caballero.



Según el Centro de Convenciones de Cartagena los empresarios de este evento han presentado toda la documentación.

El congreso ya se había realizado

en el año 2017 en Cartagena

"Es muy difícil cuando no se respetan los derechos de los ciudadanos; cuando cada vez crece más la explotación sexual de mujeres y niños en el Centro Histórico, y sin embargo ahora se promueva este tipo de eventos que lo único que hacen es deterior la imagen del destino turístico, y fortalecer esa mala imagen de una ciudad donde todo se permite", dice Isabela Restrepo, el colectivo ciudadano 'Somos Centro Histórico'.



Mientras tanto el Latin America Adult Business Expo, Cartagena 2022, es ampliamente difundido en redes sociales, donde se recuerda que el evento ya se había realizado en la ciudad en 2017.



"No le estamos dando un valor para una explotación económica inteligente al patrimonio. Es por ello que a Cartagena no la vemos como el activo patrimonial que es y que nos pertenece a todos, y es nuestro deber cuidar. El patrimonio es frágil. Hoy lo que está prevaleciendo en Cartagena es un turismo nocturno de explotación", añade Restrepo, quien se pregunta si el Gobierno Nacional pretende convertir al Centro Histórico de Cartagena de Indias, patrimonio de la humanidad, en un "Parque temágtico para la explotación sexual y la venta y consumo de drogas".



