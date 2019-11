Nueva amenaza de muerte a presidenta de la Asamblea de Magdalena

En menos de seis meses, la Presidente de la Asamblea del Magdalena, Claudia Patricia Aarón, vuelve a ser blanco de amenazas de muerte, esta vez a través de un mensaje de texto que recibió en su teléfono celular.



La diputada dijo que todavía sigue sin esclarecerse la procedencia de la anterior amenaza que le hicieron sujetos en motocicleta.



Aún así vuelve a enfrentar una situación que no sólo la deja en riesgo a ella sino a miembros de su familia.

El mensaje de WhatsApp lo firma un grupo que se denomina Fuerza anticorrupción del Magdalena, el cual entrega detalles precisos del entorno familiar, actividad y propiedades de Claudia Patricia Aarón.



“Me preocupa porque conocen aspectos de mi vida personal, como las placas de algunos de mis vehículos, la dirección de mi casa, donde viven mis hijos en Barranquilla y la de mi mamá”, manifestó.



La diputada le alarma mucho más la actual amenaza, pues en esta ocasión se meten directamente con su hija.



“También me pidieron que guardara silencio, pero no me voy a callar ni voy a frenar mis actuaciones en la Asamblea. Considero que he venido haciendo las cosas siempre pensando en mi departamento y eso lo ha reconocido el pueblo que nuevamente me dio su voto de confianza para reelegirme”, precisó.



Claudia Patricia Aarón puso en conocimiento su situación a la Policía y Fiscalía. También solicitó protección ante el Ministerio de Interior para ella y sus familiares.

Analistas de la región creen que esta amenaza tendría que ver con las posiciones políticas que ha asumido en la Asamblea de Magdalena, y especialmente a presiones para motivar su voto hacia uno de los postulados a nuevo Contralor departamental.



El Comandante de la Policía Metropolitana, Coronel Gustavo Berdugo, manifestó que este caso ya está siendo investigado y que por el momento se le está brindando acompañamiento de seguridad a la diputada.



“Estamos consultando el propietario del número que originó el mensaje. Al mismo tiempo se le ha dispuesto un esquema temporal de protección a la doctora Claudia mientras se le establecen unas medidas concretas”, indicó el alto oficial.





Roger Urieles

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @Rogeruv