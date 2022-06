Los cucuteños saldrán a las urnas este domingo para una nueva jornada electoral en la que se decidirá si el alcalde Jairo Yáñez continúa o no en el cargo. Más de 130 mil ciudadanos deberán acudir a las urnas para que la jornada sea válida y la mitad más uno deberá marcar 'sí' para revocar al alcalde.



El proceso ha generado confusión en la ciudadanía tras las múltiples fechas en las que se habían programado las votaciones. La primera citación a las urnas se dispuso para el 12 de diciembre de 2021; luego el 5, el 23 y el 30 de enero, todas fueron postergadas.



La jornada dispuesta para que los cucuteños decidan la continuidad o no de Yáñez, se desarrollará después de que la Registraduría avaló 69.333 firmas de las 33 mil que se requerían, en septiembre de 2021. El costo total del proceso electoral supera los 4 mil millones pesos.



Yáñez afirma que detrás de su revocatoria hay una guerra de poder y que quienes hoy lo señalan no proponen ninguna estrategia para la ciudad.

He sido siempre respetuoso de este proceso. He enfrentado injurias, calumnias, difamaciones, mentiras y todo tipo de acusaciones sin fundamento

“He sido siempre respetuoso de este proceso. He enfrentado injurias, calumnias, difamaciones, mentiras y todo tipo de acusaciones sin fundamento; y todas las hemos superado con la misma tenacidad de una ciudad que quiere seguir cambiando y escribiendo su propia historia”, aseguró.



El mandatario confía en que su gestión al frente de la alcaldía será respaldada por los cucuteños en las urnas y que los “tentáculos de las mafias” no regresarán al poder.



“No hay una sola persona, a excepción de los tóxicos que hablan por las redes, que no esté identificada con los resultados que hemos alcanzado. No se imaginan el daño que los corruptos le han hecho a nuestra ciudad. Esto es una guerra y nosotros la enfrentamos sembrando confianza, principios y valores”, señaló el alcalde.



La lucha contra la corrupción fue uno de los ejes centrales que le dieron la victoria a Yáñez en 2019 y desde que se posesionó como alcalde ha reiterado que cada “centavo público” debe respetarse.



“La ruta que tenía la ciudad en los últimos 25 años era una ruta donde se violentaron los recursos públicos, y esto generó un deterioro moral y ético (…) Algunos me reclaman que porqué yo no ‘frenteo’ a los adversarios. No lo hago porque así, de esa manera tóxica, no se construye ciudad”, explicó.



Jairo Yáñez es ingeniero civil y entre sus planes está generar buenos empleos en Cúcuta. Foto: Tomada del Facebook de Jairo Yáñez

Por último, Yáñez dice que no cree en los gobiernos perfectos y no titubea al decir que su equipo de gobierno está cambiando el rumbo estratégico de la ciudad con políticas públicas para atender lo inmediato y replicar en el futuro.



“A mí me dicen que me han tocado todos los problemas juntos: la migración desbordada, los grupos delincuenciales, las 40 mil hectáreas de coca, las olas invernales, los atentados terroristas, todas las dificultades sociales del Catatumbo y, para completar, la pandemia. Pero no, Cúcuta nos hace mantenernos firmes, con la mirada en la meta y nunca en los obstáculos”, añadió Yáñez.



El mandatario a sus 70 años ha sorteado múltiples retos y el proceso de revocatoria ha estado latente desde que inició su gobierno. Inseguridad, desempleo y pobreza han sido el punto de partida para la campaña de los promotores de la revocatoria.



El abogado Jaime Vásquez Giraldo, uno de los voceros del comité revocatorio 'De que se va, se va, póngale la firma', explica que son varios los motivos para impulsar la salida de Yáñez.



“La gente está decepcionada del trato que se les dio en la pandemia. La inseguridad está disparada, tenemos la segunda tasa de homicidio, la cuarta tasa en hurtos a personas, la tercera en hurtos a residencias; y los ocho atentados terroristas en el 2021. Se incrementaron las extorsiones y los secuestros. Es un alcalde que lidera una ciudad que padece la peor crisis”, afirma Vásquez.



Para el equipo promotor de la campaña del ‘sí’, las redes sociales han sido la clave para buscar el umbral requerido y lograr que los cucuteños salgan de manera masiva a votar. En la ciudad hay otros grupos que apoyan la salida de Yáñez y hay quienes hacen proselitismo al abstencionismo.

La ciudad lo respaldó pero la esperanza que él creó se esfumó

“Se esperó mucho más del alcalde Yáñez, yo estoy convencido que fue un tipo que pudo haber cambiado la historia política de la ciudad, pudo haber acabado con todas las estructuras políticas. La ciudad lo respaldó pero la esperanza que él creó se esfumó”.

Apoyos y críticas a la revocatoria

Algunos analistas señalan que la jornada electoral del próximo domingo 26 de junio es histórico en Cúcuta y fortalece la credibilidad y la confianza en la democracia.



Edgar Allan Niño, docente e investigador de la Universidad de Pamplona, señala que los problemas de la capital nortesantandereana son estructurales y requieren de un apoyo prioritario del Gobierno Nacional.



“Es un hito histórico para la ciudad porque se activan los mecanismos de participación ciudadana para manifestar si se está de acuerdo o no con un alcalde. Si estuviera otra persona en la alcaldía tendría los mismos problemas, lo único que podría cambiar es la capacidad de gestión ante la Nación”, indicó Niño.



El académico destaca que el tratamiento de los dineros públicos de la administración municipal es adecuado y que los procesos son más transparentes.



“No se ven las componendas que se veían antes en los contratos. Hay una gran expectativa para que el alcalde continúe, sería una gran frustración para la ciudad porque se frenaría la lucha contra la corrupción”, añadió.



En su visita a Cúcuta, Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga y presidente de Asocapitales, afirmó que aunque las revocatorias son un derecho político, estas no son pertinentes porque afectan la institucionalidad, y la competitividad de las ciudades.



“Es un instrumento que se viene utilizando de manera distorsionada, con cálculos particulares, con unos efectos politiqueros que no son convenientes para el desarrollo de nuestras ciudades”, sostuvo Cárdenas.



Pese a las críticas y al efecto pandemia, la administración Yáñez ha tenido un buen balance económico. Hoy Cúcuta es reconocida como la capital con mayor desempeño fiscal, y la segunda mejor capital en el manejo de la gestión financiera.



ANDRÉS CARVAJAL

Para EL TIEMPO

Cúcuta