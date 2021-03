Por qué no hay salvavidas en el Tayrona, donde murió turista bogotano

Desde el 6 de diciembre de 2019, cuando Parques Nacionales asumió la operación directa del Tayrona, quedaron suspendidos temporalmente la mayoría de los servicios ecoturísticos, entre ellos la disponibilidad de salvavidas en las playas habilitadas para bañistas.



La ausencia de personal de rescate en Cabo San Juan, uno de los balnearios más populares de la reserva natural, fue determinante en el fatal desenlace que tuvo el pasado domingo el turista bogotano, César Augusto Bolaños Barrigas, quien sufrió un calambre mientras se bañaba y se ahogó porque no había nadie que lo socorriera de inmediato.



La muerte de César puso en evidencia lo expuestos y vulnerables que se encuentran aquellos que visitan la reserva natural, que -según testigos de este hecho lamentable-, no cuenta en la actualidad con un protocolo de emergencia para proteger la vida de las personas.



El director de la Defensa Civil del Magdalena, coronel Karlotz Omaña, precisó que durante ocho años que esta entidad prestó labores de rescate y primeros auxilios nunca se presentó una muerte por ahogamiento en los balnearios abiertos al público en el Tayrona.



Sostuvo que hasta el 2018, cuando culminó el convenio de prestación de servicios con el operador de ese entonces, todas las muertes reportadas en la jurisdicción –en total seis- correspondieron a actividades peligrosas y prohibidas que fueron practicadas en zonas restringidas.



Mensajes como estos se ven en las distintas playas del Tayrona, pero no hay personal de rescate en caso de emergencias. Foto: Parques Naturales

Posteriormente una empresa privada asumió la responsabilidad del cuidado, supervisión y asistencia a los bañistas. Sin embargo, cuando terminó la concesión encargada de la operación del parque, no se volvió a ofrecer el servicio de salvavidas en las playas.



Omaña asegura que debe ser una obligación ofrecer los equipos y servicios de rescate ya sea con la Defensa Civil o cualquier otra entidad que pueda garantizar la vida e integridad de los usuarios de la reserva natural.



“Los salvavidas son una necesidad latente que tienen estas playas porque por medio de estos profesionales se hace un trabajo preventivo y de acción en el caso de emergencia que reduce las posibilidades de eventos trágicos en el mar”, manifestó.



El representante de la Defensa Civil recordó que anteriormente en el Tayrona, de forma permanente, se contaba con enfermeros y personal de socorro y primeros auxilios, así cómo lanchas, botes y ambulancias para ofrecer un servicio de salvamento integral.



“Había una completa logística y todas las capacidades institucionales para actuar ante este tipo de eventualidades. Afortunadamente el balance de nuestra operación en el tiempo contratado fue muy satisfactorio”, agregó Omaña.



Finalmente, el director del organismo de socorro explicó que cualquier persona cuando se está bañando está en riesgo de sufrir un calambre, vértigo, golpe o complicación física que requiera la reacción oportuna de un profesional de rescate, por esa razón se hace necesaria la presencia de por lo menos dos rescatistas por playa.



En sus 19.256 hectáreas protegidas, el Tayrona cuenta con 34 playas, de las que solo se permite el baño en seis: Neguanje, Gayraca, Cristal (llamada también Playa del Muerto), Bahía Concha, La Piscina y Cabo San Juan de Guía. En el resto está prohibido el ingreso por las condiciones de marea alta.



La única información para persuadir al turista, son la que están en avisos o vallas con mensaje escritos en español y cinco idiomas más donde le advierten al visitante del peligro que existe en ciertas zonas.



“Estas playas no son aptas para nadar. Aquí se han ahogado más de 100 personas. No haga parte de esas estadísticas”, se lee textualmente.



Del resto no hay acompañamiento o asistencia de emergencias en el Parque, donde los turistas deben pagar hasta $ 63.500 pesos en el caso de los extranjeros y $ 28.500 si residen en Colombia, más un seguro de accidentes por valor de $ 5.000, que en el caso de Cesar Augusto Bolaños Barriga, tampoco sirvió de nada.



A raíz de las quejas de los turistas por falta de garantías, EL TIEMPO intentó conocer la manera cómo actúa Parques Nacionales en este tipo de casos, pero hasta el momento sólo la oficina de comunicaciones se limitó a indicar que la única responsabilidad de los guardaparques es la de velar por el cuidado y conservación de las áreas protegidas.

César Augusto Bolaños Barriga estaba de luna de miel. Foto: Cortesía Familia

“Los salvavidas hacen parte de los servicios ecoturísticos que contrata el operador, pero debido a que la administración del parque se está haciendo temporalmente de forma directa por Parques Nacionales Naturales no hay personal para esa labor”, expresó la jefe de comunicaciones de la entidad.



Igualmente expresó que se encuentran indagando sobre la manera como intervino la aseguradora para establecer si cumplió o no con su responsabilidad y el protocolo de asistencia al turista fallecido y sus familiares.



Roger Urieles

Para EL TIEMPO Santa Marta

@rogeruv

