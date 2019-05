Alerta por día de la madre, ¿por qué hay peleas y muertes en la fecha?

Era un día especial, la familia se había reunido para celebrar el día de la madre en una casa de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, pero una discusión sin sentido ocasionó una pelea entre dos hermanos, uno de ellos asesinó al otro. El caso ocurrió en el 2016.

Esta fecha, en muchos hogares colombianos, ha pasado de la alegría a la tragedia de manera súbita, al punto de que las autoridades cada año extreman medidas y realizan campañas llamando a la tolerancia y el respeto; sin embargo, los homicidios, las riñas, la violencia de pareja e intrafamiliar no dan abasto. Ante los antecedentes, la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal alertan al país para disfrutar la celebración sin violencia, a través de la campaña #MamáNosNecesita.



En los últimos tres años, de acuerdo con cifras de Medicina Legal, los hechos violentos no han disminuido de manera considerable; de hecho, los homicidios han aumentado. En el 2018 las muertes violentas durante la celebración del día de la madre fueron 126; en 2017, 121; y en 2016, 114.

En las festividades en Colombia es cotidiano que las familias se unan para disfrutar y también se ve con normalidad que se compre alcohol para departir. No obstante, como asegura Ximena Norato, filósofa y experta en el campo de violencia intrafamiliar, “es desafortunado que en el país estos espacios de celebración se conviertan en escenas donde las personas se emborrachan, cuando muchas cosas pueden explotar debido a que somos gente de malos tragos”.



Además de la creciente cifra de homicidios, las riñas siempre son protagonistas. Por ejemplo, en 2018 se presentaron 1.290 riñas; en 2017, 1.159; y en 2016, 1.214.

A estas estadísticas que van en aumento se suman situaciones de violencia de pareja e intrafamiliar, también retratadas con preocupación por Medicina Legal. El año pasado se denunciaron 428 casos de violencia de pareja y 206 de violencia intrafamiliar, estas cifras son muy similares a las registradas en el 2016 y 2017 (ver gráfico).

Elías Geney, especialista en terapia familiar, asegura que el alcohol y los traumas familiares del pasado son detonantes de estas riñas intrafamiliares.



“El hecho de ser una fecha tan especial, la cual está dedicada a un ser fundamental en la vida de todos, conlleva a la reunión de muchos familiares. Esto se torna incómodo cuando existen problemas anteriores entre algunos de ellos”, afirmó Geney.



El experto aseguró que si a esos problemas anteriores se le suma la carga sentimental de la fecha en cuestión y la desinhibición que genera el alcohol; es probable que la situación desemboque en una riña.

Precisamente, el alcohol puede ser uno de los principales factores para que estas fiestas culminen en episodios de conductas violentas. Norato manifestó que, en general, los fines de semana son los días en los cuales hay más altos índices de violencia intrafamiliar.



“Se debe al consumo de alcohol, pues muchas de las acciones violentas que se comenten se hace bajo los efectos de sustancias psicoactivas, desde la cerveza a la cocaína”, explicó la especialista en estos temas, quien en su análisis añadió que además hay una práctica cultural en la cual desde niños se “educa” a través de la agresión.

Para Norato, desde el ámbito familiar se ha permitido la violencia como parte de la crianza. “Cuando enseñan en la casa que se resuelve todo a patadas, llega al colegio y se convierte en un niño que también pega y humilla. Desde la casa los padres están diciendo: así es la vida”, añadió Norato.



Otro factor, explicó el sociólogo Jair Vega, son las cargas emocionales de las fechas especiales, no solo el Día de la Madre, que pueden desencadenar conflictos. Sin embargo, aclaró, estas en su mayoría son positivas y estrechan vínculos, solo en casos aislados se presentan peleas.



“El hecho de tener diferencias con algún familiar es un factor desencadenante de conflictos en estas fechas. Mientras no se vea a la persona, el conflicto no se desarrolla. El problema viene cuando se encuentran de nuevo y más si están consumiendo bebidas alcohólicas”, afirmó el profesor Vega.

¿Prohibir la venta de alcohol?

El alcohol, para los expertos, es uno de los factores que termina desencadenando conflictos en las fiestas familiares. Este aspecto incluso ha sido motivo de análisis por las alcaldías del país, las cuales en ocasiones han optado por decretar la ley seca.



No obstante, para Ximena Norato, esta medida restrictiva no es para nada educativa, las cuales son las que deben buscar las autoridades.



"Las madres lo que queremos es pasar, con nuestros hijos y esposos, un ambiente feliz. Si se puede almorzar, tomar un vino, por supuesto, pero lo que hay que buscar son mensajes educativos", indicó.



Para la experta, tanta medida prohibitiva no funciona en Colombia, pues lo que provoca es que se piense cómo eludir a la autoridad; entonces, si hay ley seca se busca la manera de comprar el licor un día antes. "A todo le encontramos la trampa, prohibir tanto es motivar a la gente para que se convierta en creadora de ideas de romper la regla", añadió.



Por su parte, Andrés Villamizar, Secretario de Seguridad de Cali, una de las ciudades principales donde más ocurren incidentes para esta época, explicó que hace un año se adoptó la medida de ley seca, pero no tuvo un efecto como se esperaba, pues entre sábado y domingo se presentaron 11 homicidios, un índice de violencia que se espera reducir en 2019.



"La ley seca lo que hace es que la gente no compre licor en bares, pero termina por comprarlo en días anteriores y lo consume en su casa, donde precisamente ocurren la mayoría de conflictos en el Día de la Madre", explicó Villamizar.



Por este motivo, la ley seca no tiene mayor efecto para esta época. En Cali se identificaron siete puntos críticos, donde se presenta la mayor incidencia en homicidios, por lo que habrá operativos de seguridad con apoyo del Ejército y Fuerza Aérea, con el objetivo de disminuir los hechos violentos.



Sin embargo, dijo Villamizar, estas acciones policiales de nada pueden servir si no hay mensajes educativos, por lo que explica que todo va acompañado de actividades sociales y recreativas, que buscan la promoción de la convivencia y la cultura ciudadana para prevenir casos de violencia.





