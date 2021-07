Las 5 razones por las que la gente no se está vacunando en Colombia

Según la más reciente encuesta Pulso Social del Dane, un 17,4 por ciento de los habitantes de las 23 principales ciudades de Colombia no está interesado en aplicarse la vacuna contra el covid-19 así esta estuviera disponible.

En dicho sondeo, se revela que el principal argumento de las personas que rechazan el biológico (66,2 por ciento) es porque la considera insegura. Luego, el 17,6 por ciento de quienes rechazan la vacuna señalan que consideran que la vacuna no es lo suficientemente efectiva y que hay efectos adversos.



Además, hubo tres grupos minoritarios con otros argumentos. Un 1,8 por ciento señaló que no cree en ningún tipo de vacuna en general, un 1,4 por ciento manifestó que no considera al covid-19 como un peligro para su vida y otro 1 por ciento dijo que la vacuna "es utilizada para manipular a las personas".



Cabe resaltar que el porcentaje de personas que sí quieren recibir el biológico ha aumentado en comparación con la encuesta realizada por la misma en diciembre de 2020. En 2020 un 55,8 por ciento de los encuestados dijo que sí, ahora fue un 62,5 el que acepta la vacuna.

