¿Por qué la gente no reacciona frente al acoso sexual?

La apatía de la sociedad en general, frente al abuso y acoso sexual en espacios públicos, llevó a que ONU Mujeres creara a nivel regional el programa 'Ciudades seguras' para visibilizar este delito que se ha naturalizado, pero sobre todo, generar conciencia en todos los sectores sobre la problemática.

Flor María Díaz, oficial nacional de Programas de ONU Mujeres en Colombia, señala que esta violencia y acoso en el espacio público no es un comportamiento natural, y la sociedad y las instituciones deben aumentar la censura frente a estos delitos. “Lamentablemente el machismo se sigue enraizando en la mentalidad de los hombres y algunas mujeres”, señala.

El pasado 4 de septiembre una mujer fue víctima de acoso sexual en el servicio de transporte público Transmilenio, en Bogotá. Pese a que enfrentó a su agresor y presentó la denuncia correspondiente, no recibió apoyo de los demás pasajeros y fue tildada de “escandalosa”; además el mismo policía que la atendió le dijo que "si estaba segura en denunciar, porque ese era un proceso muy largo".



Díaz señala al respecto que “algunas personas todavía no ven la gravedad de que sucedan este tipo de conductas en un ambiente donde se debe tener el derecho a viajar de forma tranquila y segura”.

A pesar de que la oficial de ONU Mujeres considera que viajar en este tipo de transporte es una situación de riesgo para las mujeres, afirma que con la implementación del programa ha habido algunos avances. Flor María resalta que la Alcaldía de Bogotá ha puesto un interés especial en transformar las condiciones del sistema de transporte público. "Se han propuesto acciones de transformación cultural y adaptaciones físicas, por ejemplo algunos vagones de Transmilenio han tenido una adecuación de las sillas para que dejen más espacio libre en el centro y de esta forma las situaciones de hacinamiento no se conviertan en facilitadores de la violencia sexual", señala.



Bogotá, Medellín, Cali, Villavicencio y Popayán son cinco de las 35 ciudades que integran el programa mundial ‘Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas’ de Naciones Unidas, que tiene como objetivo la erradicación de la violencia sexual en el espacio público. “En la medida en la que desnaturalicemos estas conductas, va a ser cada vez menos difícil que las mujeres denuncien”, concluye Díaz.



En este episodio del podcast de No Es Hora De Callar, la subeditora de EL TIEMPO y directora de la campaña No Es Hora De Callar, Jineth Bedoya, habló con Flor María Díaz, oficial nacional de Programas de ONU Mujeres, sobre por qué debe rechazarse la violencia sexual en los espacios públicos y en qué consiste el programa ‘Ciudades Seguras para las Mujeres y las Niñas’.



NO ES HORA DE CALLAR