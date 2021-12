Honda, también conocida como la 'Ciudad de los Puentes', está ubicada al norte del departamento del Tolima. Hace parte de la Red de pueblos patrimonio de Colombia.



En esta ciudad está ubicado el Puente Navarro, que es el primer puente de hierro de América del Sur. En 1994, fue categorizado como monumento histórico nacional. Su construcción estuvo a cargo de Bernardo Navarro, a través de la San Francisco Bridge Company, entre 1894 y 1899.



Precisamente por estar ubicada en una zona de riqueza hídrica, la ciudad tiene 40 puentes para cruzar sobre ríos y quebradas. De estos, menos de la mitad (18) están en funcionamiento, de acuerdo con 'RTVC'.



La historia de Honda, tal y como resalta 'Colombia Travel', ha estado ligada a la del río Magdalena. En el Siglo XVII, este lugar se consolidó como un importante puerto para el comercio nacional.



Según 'RTVC', en la zona donde está ubicada Honda se unen tres ríos: el Magdalena, el Gualí y el Guarinó. Algunas de las quebradas que más destacan en el lugar son Seca y Bernal.

Honda, Tolima, es una ciudad con muchos puentes. Foto: juan Manuel Vargas. EL TIEMPO

En la actualidad, el Puente Navarro, que terminó de construirse hace más de 120 años, funciona como un puente peatonal, según le contó Claudia Ortiz, profesional de turismo, a 'RTVC'.



Ortiz también explica que de los 40 puentes registrados en la oficina de Planeación de la Alcaldía municipal, hay 18 en servicio.



"Los demás, no por falta de mantenimiento. Muchos se han caído", afirmó.



Mediante los múltiples puentes de Honda no solamente se conectan sus barrios, sino los departamentos de Caldas, Cundinamarca y Tolima.



