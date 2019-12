¿Por qué el temblor del Meta se sintió tan lejos en el país?

Un sismo de 6.2 grados en la escala de richter se registró a las 2:03 p. m. con epicentro en Mesitas, Meta. El temblor ocurrió a 30 kilómetros de profundidad y se sintió en el departamento donde ocurrió y otros del centro del país. En Bogotá se reportaron evacuaciones en centros comerciales y otras edificaciones.

Las personas reportaron que se sintió muy fuerte y debieron evacuar sus casas. Esto, se debe -según reporta el Instituto Geológico- debido a la profundidad del evento. Un sismo genera más daños y se siente a más lejos con respecto a su epicentro a medida que es más cerca de la superficie, es decir, el sismo de este 24 de diciembre en el Meta se sintió hasta el Eje Cafetero, aproximadamente a 530 kilómetros.

Mientras que -por ejemplo- el sismo de Perú el 26 de mayo de este año, fue a 144 kilómetros de profundidad y llegó a sentirse en Bogotá, incluso causó daños en municipios del Huila, es decir que se sintió a más de mil kilómetros de distancia.

Tras el #Temblor y la réplica que posteriormente se generó, en varios sectores de Bogotá los habitantes evacuaron edificios y otras estructuras. pic.twitter.com/TRR84FrY8Y — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) December 24, 2019

Para explicar por qué este fenómeno geológico se siente a esas distancias, Viviana Dionicio -coordinadora del Servicio Geológico Colombiano- utiliza el siguiente ejemplo.



“Imaginen una cuerda que se sostiene de un punto con la mano y el otro está amarrado a un poste. Si usted agita la cuerda fuerte se generan unas dos o tres ondas muy grandes en ella, esa longitud de onda tan alta es destructiva. Ahora, si usted la agita más rápido y muchas veces con movimientos cortos, verá que se generan muchas ondas muy pequeñas”.



En el caso de este sismo se produjeron ondas grandes, por lo que causó repercusiones visibles en tierra y se sintió a una distancia media (alrededor de 500 kilómetros) del lugar donde ocurrió. Sobre los daños habló Gloria Isabél Velázquez, desde la finca ecoturística Cascada de Azufre, en Lejanías, municipio vecino al epicentro del temblor. "Estamos bien pero muy asustados. El temblor sacó el agua de la piscina. Fue impresionante. Los platos se cayeron y se rompieron. Afortunadamente la casa se encuentra bien, no se cayó".

Mientras tanto, en Bogotá se evacuaron varios lugares y se encendieron las alarmas de algunas edificaciones. Habitantes de edificios altos reportaron haberlo sentido muy fuertes, al tiempo que personas que se movilizaban por la calle dijeron haber sentido todo normal, sin daños aparentes.

Un temblor en un 18 piso. La grúa que casi se nos viene encima. #Temblor pic.twitter.com/fwXZAVoxl3 — ▲▲ (@mayck__) December 24, 2019

Esto se debe al fenómeno de longitud de onda generado en un temblor de tierra, debido a que a mayor distancia (altura en este caso) recorrida por la onda, más afectación causa. Se puede explicar con el mismo ejemplo de la cuerda, entre más larga sea la cuerda más se moverá debido a la distancia que recorre la onda en ella.

Hasta el momento no se han reportado daños estructurales. Para esto, el Servicio Geológico destina un grupo de expertos que acude al epicentro del siniestro a evaluar la situación. Tampoco se han confirmado las placas tectónicas que al fracturarse generaron el sismo, pero serían la placa Suramericana, la cual permanece en contacto y roce constante con la placa de Nazca.



En conclusión, este sismo pudo haber sido mucho peor, debido a que fue en una zona rural y no urbana. Además, fue de ondas largas por ser a poca profundidad, pero al ser de poca potencia también, no causó daños de gravedad, según lo reportado hasta el momento.

ELTIEMPO.COM