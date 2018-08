¿Por qué el sismo en Venezuela se sintió tan fuerte en Colombia?

Hacia las 4:39 de la tarde un sismo con epicentro en Irapa, Venezuela, se sintió de manera fuerte en varias zonas de Colombia, donde tuvieron que evacuar de forma preventiva. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el temblor fue de magnitud 7.0 y profundidad de 87 kilómetros.

Este movimiento obligó a que varias personas en ciudades como Bucaramanga o Villavicencio evacuaran de manera preventiva. En Bogotá, el sismo también fue sentido por los ciudadanos que alertaron sobre lo que estaba ocurriendo a través de redes sociales y también se desalojaron construcciones en el norte de la capital.



El lugar del epicentro fue la localidad de Irapa, en Venezuela, a más de 2.000 kilómetros de distancia de Bogotá, por lo que sorprendió que el sismo se sintiera de manera fuerte.



Viviana Dionic, coordinadora de la red sismológica del SGC, explicó que cuando ocurre un sismo hay una ruptura entre dos bloques de tierra, ese rompimiento súbito genera ondas que se propagan a través de toda la Tierra; es decir, de todo el globo terráqueo.



“Las ondas no se quedan ahí en el epicentro. Este sismo no fue tan superficial, fue alrededor de 87 kilómetros, y cuando las ondas se propagan hacia arriba, hacia el centro y hacia todos los lados de la Tierra, esos sismos se pueden sentir en partes lejanas al epicentro, como ocurrió en este caso”, manifestó Dionic.



La experta señaló que han ocurrido casos de sismos en Perú y en Chile que se han sentido en Colombia, debido a que son sismos de una magnitud considerable, no son superficiales y viajan grandes distancias.

Así, en términos generales, la razón para que se sintiera de forma fuerte en el país es

por la propagación de la onda.



“Algunas veces hay efectos locales que pueden amplificar las ondas, pero en este caso se sintió en general en casi todo el territorio: Santanderes, Antioquia, Cundinamarca, Guainía, Meta y Vichada, por lo que es producto del viaje de las ondas a través de la tierra”, indicó Dionic.



Acerca de cómo se sintió en edificios altos, la experta también explicó que tiene que ver con la frecuencia resonante de estos, entonces dependiendo de la altura y del tipo de movimiento, estos se pueden mover más o menos.



“Estos sismos de estas magnitudes y lejanos pueden llegar a crear efectos resonantes, que se amplifican para edificios más altos, pues entran en resonancia con la frecuencia natural de un edificio. Por esto, en general, las construcciones deben estar hechas según las normas de sismorresistencia para aguantar estos tipos de movimiento”, puntualizó.



