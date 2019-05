¿Por qué el alcalde de Bucaramanga no se va de su cargo?

El pasado tres de mayo, el Consejo de Estado tumbó la tutela que había presentado el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y que había sido admitida por el Tribunal Administrativo de Santander, en contra de la sanción de la Procuraduría que lo suspendía tres meses de su cargo por golpear a un concejal en noviembre del año pasado.

Desde que se conoció el fallo, el mandatario se ha mostrado dispuesto a abandonar el cargo; sin embargo, su abogado, Julio Ortiz Gutiérrez, ha sido enfático en afirmar que el acto administrativo de suspensión no está vigente porque ya han pasado más de cinco meses desde que se habría emitido por la Procuraduría.



Aunque hace dos semanas se conoció el fallo que tumbó la tutela interpuesta por el alcalde - la cual había frenado su supensión-, Hernández sigue ocupando el cargo como mandatario de los bumangueses.



“El acto administrativo de suspensión provisional del Alcalde de Bucaramanga perdió su fuerza ejecutoria pues el proceso disciplinario ya avanzó hasta alegatos de conclusión y el termino para el cual se decretó precluyó hace casi dos meses", manifestó el abogado Ortiz.



Y continúo: "la protección constitucional dejó sin efecto la suspensión y ninguna autoridad puede aplicarlo de nuevo y los tiempos procesales decayeron”.



Esta defensa del abogado fueron leídas por el propio Hernández a través de su Facebook live.

Alcalde de Bucaramanga golpea a concejal En agresión física, así terminó una reunión entre el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, y el concejal, Jhon Claro, cuando mantenían una reunión en la casa del mandatario para hablar sobre el proceso de moción de censura que se le adelanta a la Secretaria de Hacienda en el Concejo.

Respecto al caso, Rodolfo Hernández aseguró que no le ha llegado ninguna comunicación oficial y por lo tanto se mantendrá en su cargo.



“Mientras no me llegue una resolución de la Gobernación o de la Procuraduría que a través de la gobernación actúe pues yo entiendo que estoy en el ejercicio del mandato que me dieron los ciudadanos el 25 de octubre del 2015. Entonces todos esas especulaciones que tiene no son válidas porque a mí no me han mandado nada por escrito”, enfatizó el mandatario.



Hernández exigió a los organismos claridad respecto a la suspensión de su cargo, el cual culmina este año. "Que sean concretos y digan: queda suspendido de tal fecha a tal fecha y lo remplaza fulanito, eso no ha llegado", indicó.

Ese cuento de que yo me quiero atornillar no es cierto, lo que si tengo derecho es a defenderme FACEBOOK

TWITTER

Dos miembros del comité de inscripción del movimiento Lógica, Ética y Estética con el cual llegó Hernández a ser alcalde de Bucaramanga presentaron la terna de legibles para que remplace al mandatario durante el periodo de suspensión; sin embargo, estas personas fueron calificadas como "mediocres" por el burgomaestre.



“Ese cuento de que yo me quiero atornillar no es cierto, lo que si tengo derecho es a defenderme porque me quieren sacar a quienes les fastidió. Yo no les he dejado robar ni un peso y apelan a todos las triquiñuelas y ponen mediocres a remplazarme a mí”, aseveró Rodolfo Hernández.



El hecho ha causado tal controversia que incluso caricaturistas de la región como Diego García ya plasmaron esta situación en una caricatura.

La situación del alcalde ha generado tal controversia que los caricaturistas de la región como Diego García plasmaron la historia. Foto: Cortesía Diego García.

Por lo pronto el mandatario aseguró que se mantendrá en su cargo hasta que no sea notificado de nuevo por la Procuraduría o el Gobernador de Santander.



En todo caso, desde la semana anterior, a través de la resolución 5915, el gobernador de Santander, Didier Tavera, acogió la decisión del Consejo de Estado y el auto del 6 de mayo de 2019 expedido por la Procuraduría Primera Delegada para Asuntos Administrativos donde informan que como medida cautelar, el auto del 28 de noviembre del 2018 recobra vigencia y por tanto la Procuraduría General de la Nación debe acatar lo dispuesto en el fallo proferido en la Sección Primera del Consejo de Estado y compulsa copia a la Gobernación de Santander para que adopten las medidas que correspondan según su competencia.



El gobernador de Santander también aseguró que nombrará de alcalde encargado a Manolo Azuero, jefe de Gobernanza de Bucaramanga.





MARIA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga @mariasrodriguez