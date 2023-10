Las razones por las cuales cancelaron el Concurso Nacional de Belleza: ¿qué paso?

El Concurso Nacional de Belleza, uno de los eventos más emblemáticos y antiguos de Colombia, ha tomado una inusual decisión este año al no llevar a cabo su tradicional certamen de belleza.



El presidente de la organización, Raimundo Angulo, explicó los motivos detrás de esta cancelación: ¿por qué no se llevará a cabo?

Pues bien, Angulo, en entrevista con Noticias Caracol, habló sobre las principales razones que determinaron que este gran evento no tenga lugar en esta ocasión y resaltó el amor y la dedicación que tiene por el Concurso Nacional de Belleza.



El empresario dirige este evento desde 1996, un legado que recibió de su madre, Teresa Pizarro de Angulo, quien fundó el Concurso Nacional de Belleza en 1977.



“Mi mamá hacía el concurso a punta de teléfono, su adoración por Cartagena, que me la transmitió a mí totalmente, porque este es el gran evento que une a los colombianos a través de la belleza”, comentó.



Ahora, respecto a los factores principales por los cuales tomaron esta decisión, explicó que la economía sigue afectando el país, pues debido a esta crisis económica en Colombia se vieron afectados los patrocinios necesarios para llevar a cabo el evento de la manera deseada.



"La situación económica no está fácil hoy en día para todos los efectos de los patrocinios que se tienen, entonces no queríamos sino esperarnos para que el año entrante hagamos un gran festejo", expresó el empresario.

El presidente del concurso también mencionó que la cancelación se produce en anticipación a una celebración especial por los 90 años del evento, que se cumplirán en 2024. Esta fiesta está prevista para ser un evento grandioso y significativo para la organización. Aunque en este momento no tiene el mismo enfoque, sigue siendo un acontecimiento importante.



"Una tradición colombiana que hoy no tiene la misma fortaleza porque esta posicionó turísticamente a Cartagena y a Colombia en el mundo", afirmó Angulo.



Hasta el momento, el gran evento se tiene previsto para el 2024. La noticia fue confirmada por la Junta Directiva del CNB y su Presidente, Raimundo Angulo Pizarro, quienes destacaron la necesidad de conmemorar sus casi nueve décadas de historia de manera especial.

Lo que se sabe de la celebración en 2024

A través de las redes oficiales del CNB se comunicó que durante el próximo año habrá una agenda con diferentes actividades para conmemorar la trayectoria del concurso.



Se realizarán encuentros, desfiles, obras de beneficencia e incluso espacios académicos para reflexionar sobre distintos temas durante todo el año. Todo culminará con la gran celebración del concurso, prevista para noviembre de 2024.



Lea más: Fotos: odontóloga se lleva la corona en el primer reinado de belleza sin maquillaje).

¿Quién es la última reina?

Sofia Osio Luna, de 23 años, es modelo y profesional en marketing y comunicación de moda. Obtuvo el título de Señorita Colombia, en 2022, representando al departamento del Atlántico.



Ahora se prepara para Miss International 2023, concurso que se llevará a cabo en Tokio, Japón, el próximo 26 de octubre.



"He trabajado mucho en mi y en mis capacidades para llegar hasta acá. La idea es seguir trabajando día a día para hacer la mejor representación de nuestro país.", dijo Osio en entrevista con La red.

La Señorita Colombia aseguró que desde pequeña ha trabajado en aprender y perfeccionar su inglés, una habilidad clave para los concursos internacionales.



"Lo que uno vive día a día en el CNB, es lo que me ha formado a mi como mujer, como ser humano y siento que es lo que me va a hacer llegar al concurso de Miss International al 100 por ciento", agregó.



En sus redes sociales la modelo hizo una invitación a los colombianos para apoyarla en el certamen que ya se aproxima. Para hacerlo deberá descargar la app de Miss International, dar click en la pestaña 'VOTE', y buscar la fotografía de la Señorita Colombia Miss International. Luego deberá presionar el boton de 'Votar'.





VANESSA PÉREZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias