En el municipio fronterizo de Maicao, dos hermanas perdieron la vida al tratar de oponerse a un atentado criminal, el cual al parecer estaría dirigido hacia su padre quien resultó herido de gravedad con arma de fuego.



(Lea: Así se vive en Montecristo, el municipio de Bolívar en 'poder' del Clan del Golfo)



Las víctimas del trágico suceso fueron identificadas como Arlenis Yaneth Ramírez Jarariyu, de 18 años de edad, y Rosaura María Ramírez Jarariyu, de 23 años.

Ambas trataron de proteger a su padre por lo que fueron alcanzadas por los disparos de un arma de fuego, resultando heridas de gravedad, por lo que fueron trasladadas a un centro asistencial, en donde se produjo su deceso minutos más tarde.



El padre de las féminas, identificado como Nelson Enrique Ramírez Girnu, de 59 años de edad, conocido como ‘Iperra’, sufrió múltiples heridas en el brazo izquierdo y en la región torácica, por lo que se encuentra recluido en un centro asistencial recibiendo atención médica, su pronóstico es reservado.



(También: El emprendimiento de belleza que nació de los desechos del corozo)



Los hechos ocurrieron alrededor de las 7:20 de la noche de este lunes 12 de junio, en la calle 25 con carrera 1C, del Barrio Alfonso López, de la ciudad fronteriza, cuando estas personas se encontraban departiendo en la terraza de su vivienda.

Al parecer esto tiene que ver con un enfrentamiento interclanil entre la misma etnia wayú, por una problemática presentada hace tres o cuatro años atrás FACEBOOK

TWITTER

En ese momento, dos individuos de apariencia indígena llegaron en una motocicleta de color negro. El acompañante de la motocicleta descendió y sin mediar palabras disparó contra las personas presentes en la terraza, causando las heridas mortales. Tras cometer el acto delictivo, los agresores emprendieron la huida con rumbo desconocido.



De acuerdo con lo señalado por el Coronel Jeyson López, comandante operativo de Policía de La Guajira, se está verificando con inteligencia, Policía Judicial y el Cuerpo Técnico de Inteligencia (CTI), la información para dar con el paradero de los responsables de este atentado criminal.



“Al parecer esto tiene que ver con un enfrentamiento interclanil entre la misma etnia wayú, por una problemática presentada hace tres o cuatro años atrás”, indicó el alto oficial.



Las mujeres de origen wayú fueron sepultadas bajo rituales de acuerdo a los usos y costumbres de esta etnia, para dar con los responsables.

Facebook Twitter Linkedin

Comunidad Wayú exige justicia Foto: Cortesía

Cómo ONG de Derechos Humanos, condenamos y rechazamos estos hechos violentos que no solo atentan contra la vida de una familia sino contra toda una cultura milenaria FACEBOOK

TWITTER

Rechazan atentado



Este hecho que enluta a una sola familia causó mucho rechazo entre la comunidad guajira, toda vez que las mujeres para los wayús son sagradas y no forman parte de los conflictos interclaniles.



“Cómo ONG de Derechos Humanos, condenamos y rechazamos estos hechos violentos que no solo atentan contra la vida de una familia sino contra toda una cultura milenaria que en otrora sus mujeres eran símbolo de vida y de respeto, pero que hoy asesinarlas se ha vuelto una costumbre”, denunció la ONG Nación Wayú.



Asimismo, pidieron a las autoridades investigar, judicializar y dar con la captura de los autores materiales e intelectuales de tan deplorable hecho.

Por su parte, el alcalde de Maicao Mohamad Dasuki, tras rechazar el hecho indicó que “estamos solicitando resultados y esperamos que esta investigación pueda dar con los autores de estos hechos lamentables y que les caiga todo el peso de la ley”.



(Además: Cartagena: SAE cumple fallo y regresa predio en Tierrabomba, tras dos décadas de pleito)



Dasuki, lamentó que entre los wayús se esté perdiendo el respeto y las costumbres “hoy la nueva generación perdió el rumbo, ya no respeta a los niños, a las mujeres y las personas de la tercera edad”.

Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha