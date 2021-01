Por falta de un puente, niño kogui cayó al río y murió

La falta de un puente colgante para atravesar el río Don Diego en el sector de la Quebrada el Sol, zona rural de Santa Marta, terminó ocasionando una tragedia tal como lo temía la comunidad. Un niño kogui, mientras intentaba cruzar por el agua, fue arrastrado por la corriente y murió ahogado.



Ana Torres, presidenta de la Junta de Acción Comunal JAC de esta vereda ubicada en jurisdicción de la Sierra Nevada, manifestó que diariamente cientos de niños y adultos deben arriesgar sus vidas para pasar por el afluente cuando necesitan salir del resguardo.



Antes ya se habían presentado varios accidentes especialmente cuando el río está crecido, y a los menores se les dificultaba atravesar por la fuerza del agua.

Desafortunadamente el pasado jueves un niño de la comunidad Kogui, al no tener otra opción para dirigirse al área urbana a comprar unos víveres, desafió la corriente y perdió la vida.



La líder comunitaria indicó que un grupo de indígenas Arhuaco intentó rescatar al menor, pero todos los esfuerzos fueron en vano.

“La fuerza del agua arrastró al menor y nada se pudo hacer porque cuando lo alcanzaron ya estaba muerto. Es un hecho lamentable que sabíamos podía suceder en cualquier momento por el peligro que corren los habitantes de esta zona que obligatoriamente deben atravesar el río para salir al área urbana”, indicó Ana Torres.



La comunidad hizo un llamado a las autoridades distritales a que no esperen a que otra persona pierda la vida para construir el puente, el cual es una necesidad urgente para la movilidad entre los pueblos de esta área rural de la Santa Marta.

Roger Urieles

Especial Para EL TIEMPO

Santa Marta

El Twitter: @rogeruv