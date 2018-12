Por mal manejo de recursos, algunas EPS saldrían de la región Caribe

Mala facturación por parte de la mayoría de las Empresas Sociales del Estado ( ESE), y las EPS en el Caribe, así como falta de fragmentación en los contratos, lo que los hace turbios y lleva a una pésima prestación de los servicios de salud, denunció el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, en Cartagena.

“Los recursos no están llegando oportunamente a los hospitales de las regiones, la plata que le estamos girando a las Entidades Prestadoras de Servicios de Salud (EPS) no está siendo bien administrada, y por ello vamos a tener que sacar algunas del país”, denunció el Superintendente en la última mesa de trabajo llevada a cabo en la Casa de la Moneda, del Centro Histórico de Cartagena, con la presencia del gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, y los secretarios de salud y gerentes de diferentes empresas sociales del estado.



“Coosalud no ha girado toda la palta a los hospitales. Nos preocupa la gestión de recursos en Comparta y Viva Comfacor en el departamento de Córdoba. No vamos a seguir salvando EPS. Reconocemos que ha habido problemas en el flujo de recursos pero también es claro que se ha hecho un mal uso de esos recursos en algunas de estas entidades”, enfatizó Aristizábal.



Pero el funcionario fue más allá y denunció: "se están politizando cada vez más los hospitales públicos y tenemos que quitares a los bandidos los hospitales y la salud pública”, señaló en una clara alusión al peligro en que se encuentran las entidades públicas de salud del Caribe hoy, en las puestas de unas elecciones regionales que se realizarán en el 2019.



Con el objetivo de poner en cintura a las entidades públicas y privadas que dilapidan los recursos de la salud, el funcionario citó a una mesa de flujo de recursos en el sector, que se realizará en Bogotá.

Autoridades del Caribe le piden al Gobierno Nacional brindar una mano en la atención en salud a los miles de venezolanos que han llegado a la región y que requieren atención. Foto: Gudilfredo Avendaño- EL TIEMPO

“A esta mesa vamos a invitar a las EPS, con el compromiso que los recursos sean invertidos en ESES y hospitales públicos y que esos flujos de recursos, en toda la cadena, van a llegar para la atención en salud de los colombianos”, sumó el funcionario.



Aristizábal anunció que se van a priorizar varios hospitales a los cuales se va a llevar saneamiento fiscal y financiero. “Una vez más”, dijo.



“La centralización puede ser el primer paso para una privatización y los hospitales en las regiones tienen que competir en iguales condiciones, pero tiene que haber una administración ejemplar de los recursos públicos”, agregó.



El Superintendente les hizo un jalón de orejas a los secretarios de salud municipales, departamentales, a los gerentes de eses y hospitales en las regiones para que estén atentos a los recursos públicos.



“Vamos a capacitar aún más a los secretarios de salud en cuestiones de vigilancia y control de los recursos públicos para que tengan más herramientas de control”, dijo, a la vez que recordó el compromiso ético de los funcionarios públicos.

La salud de los venezolanos



El gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, respaldó las buenas intenciones que se propone desarrollar el Superintendente de Salud.



“La voz del superintendente me permite concluir que se acabó la guachafita: se acabó el derroche de las EPS con el servicio de salud y la Súper Salud ahora sí meterá en cintura a estas entidades que durante mucho tiempo han atropellado a los ciudadanos, sobre todo los más pobres”, dijo el cobernador bolivarense.



Turbay aprovechó para llamar al Gobierno Nacional a brindar una mano en la atención en salud a los miles de venezolanos que han llegado a la región Caribe y que requieren atención en materia de salud.



“Un venezolano enfermo le está quitando la oportunidad de salud a un costeño. Es una situación que se nos ha salido de las manos y queremos a través del súperintendente de salud saber qué vamos a hacer con esta crisis migratoria”, dijo Turbay Paz.



El funcionario recordó las enfermedades y patologías, ajenas a la región, así como embarazos con los que está arribando la población venezolana.



