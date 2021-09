En Maicao dan vía libre a declaratoria de calamidad pública por invierno

Con 4.435 familias afectadas, la población fronteriza de Maicao ha sido la más golpeada a nivel departamental con las fuertes lluvias que se han registrado la última semana, debido al desbordamiento de varios arroyos.



Según el último reporte oficial, las lluvias dejan 4.435 familias y 3.558 viviendas afectadas en 27 barrios, 22 asentamientos, 4 comunidades indígenas y en los corregimientos de La Majayura, Paraguachón y Carraipia, en el sector de Garrapatero.



En sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, se analizaron los impactos generados que afectan la zona urbana y rural del municipio, emitiendo concepto favorable para la declaratoria de calamidad pública.

Ante los pronósticos del IDEAM, esta declaratoria de calamidad pública permitirá recuperar el territorio con maquinaria amarilla, destaponando arroyos, caños y escorrentías que se vieron taponados con la basura de la población y que evita que evacuen las aguas.



Luis Ramírez, Director de la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo, señaló que las situaciones más críticas se vive en zonas de alto riesgo en las riveras del arroyo Parrantial y en toda el área de influencia del arroyo Majupay.



También, los sectores en donde las aguas de escorrentías provenientes de los barrios céntricos de la ciudad unen sus aguas y colocan en peligro a la población de los barrios no normalizados Hary Fuminaya y Luisa Pérez.



Al igual que asentamientos informales con población migrante, colombianos retornados y población wayú.



Ramírez señaló que a pesar de contar con un espacio habilitado en el Centro de Atención Integral, que es una respuesta del Gobierno nacional y se articula con la cooperación internacional, las familias se oponen a evacuar sus viviendas.



Comunidad se opuso a mantenimiento de arroyos

Paralelo a la situación que viven miles de familias, se conoció la cancelación por parte de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), del proyecto “Mantenimiento preventivo de arroyos en Maicao”, por vencimiento de términos.



“Es una lástima que por oposición de algunos miembros de la comunidad, apoyados por sectores políticos opositores al gobierno municipal, miles de familias hoy estén padeciendo por las consecuencias de las inundaciones a causa de las lluvias, cuyo impacto estas obras habrían podido mitigar”, indicó la alcaldía en un comunicado.



El proyecto fue gestionado por la administración, para mitigar los impactos de la temporada de lluvias, con la realización de trabajos de limpieza con maquinaria amarilla, de más de 5.000 metros lineales, en los arroyos San José y Parrantial.



“Teniendo en cuenta un concepto técnico que indica que dado que la temporada de lluvias ha llegado se imposibilita el acceso de la maquinaria a la zona por las condiciones actuales del suelo; y dado que a la fecha no se cuenta con una concertación comunitaria para la implementación del proyecto”, señaló en un oficio Irene van Rij, jefa de la suboficina Acnur Región Caribe.



La decisión se toma dado que por políticas no pueden extender proyectos que no tienen algún nivel de avance.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

