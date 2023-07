Directivas del Internado Indígena San Antonio de Aremasain, ubicado en el municipio de Manaure, La Guajira, tomaron la decisión de expulsar a diez estudiantes.



Según explican los padres de familia, la radical medida de la institución se dio, porque los jóvenes realizaron videos y los publicaron en la red social de TikTok, usando el uniforme.

Esto afecta a nuestros hijos porque no están recibiendo sus clases. Es tan radical la posición que ni siquiera han escuchado a los muchachos para que den explicaciones y pidan disculpas

Los alumnos de décimo grado fueron expulsados, porque a juicio del área directiva, lo que cometieron fue un acto de indisciplina que viola las normas del colegio.



La situación generó que los estudiantes y los padres de familia realizarán una protesta en la sede de la Secretaría de Educación de La Guajira, para exigir el reintegro de sus hijos al plantel educativo.



“Esto afecta a nuestros hijos porque no están recibiendo sus clases. Es tan radical la posición que ni siquiera han escuchado a los muchachos para que den explicaciones y pidan las disculpas”, dijo uno de los manifestantes.



Los alumnos y sus acudientes le piden a la Secretaría de Educación que medie, para que los estudiantes vuelvan al colegio.



Así mismo reconocieron que la actuación de sus hijos no fue la adecuada, pero que es pertinente que desde el colegio se reconsidere la decisión.



“No está bien lo que hicieron, pero estamos seguros como padres que ellos merecen una segunda oportunidad y los dejen seguir sus clases sigan estudiando. Ojalá nos escuchen y busquemos una salida, no está bien que se les vulneré el derecho a la educación”, explicó el acudiente.



Para los alumnos, las directivas han sido estrictas y no les dan la oportunidad de ser escuchados, por ello resaltaron que no dejaran de protestar hasta que los escuchen y reintegren.



Reconocemos nuestro error y sabemos que merecemos una segunda oportunidad. Ya llevamos medio año de colegio, no es justo que nos saquen ahora

“Reconocemos nuestro error y sabemos que merecemos una segunda oportunidad. Ya llevamos medio año de colegio, no es justo que nos saquen ahora. A nosotros nos falta poco para graduarnos, por eso queremos que nos permitan volver a clases, incluso, si ellos quieren que nos hagan firmar un compromiso, peor que nos echen así”, manifestó una de las estudiantes implicadas en el caso.



Ante estos hechos, la Secretaría de Educación pidió un tiempo de dos días, para lograr resolver la situación de la mano de las directivas del colegio que se mantiene en la posición que la actuación de los estudiantes viola las normas de la institución, toda vez que el video fue grabado durante las horas de clase.