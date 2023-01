“Gasolina, gasolina, gasolina” es el grito desesperado de un grupo de conductores de taxis que ante la falta del combustible en la ciudad fronteriza de Ipiales, decidieron bloquear el acceso al puente internacional de Rumichaca, impidiendo la movilidad desde y hacia el vecino país del Ecuador.



Ha llegado a tales extremos la incertidumbre y la angustia de los transportadores de servicio público en Nariño, que algunos se han visto obligados a tomar las vías de hecho.



Hacia el mediodía de este lunes, taxistas impiden el paso de toda clase de vehículos en el sector comprendido entre la ciudad de Ipiales y la zona de Rumichaca.



Uno de los conductores, que dice sentirse muy afectado por el deslizamiento de tierra en la vía Panamericana, indicó que “estamos cansados de tanta espera, la Alcaldía Municipal nos había dicho que hoy se iban a expedir unos decretos para reglamentar la venta de gasolina, pero no sabemos que ha pasado”.



Felipe Gómez, otro de los taxistas en la protesta aseguró que “desde el día de ayer en varias estaciones hay gasolina pero nuestros gobernantes no son conscientes que varios conductores llevamos tres o cuatro días sin movilizarnos y sin llevar la plata a nuestros hogares”.



Por su parte Guillermo visiblemente molesto porque la administración municipal no ha revelado los decretos que establecen los nuevos precios del combustible en Ipiales comentó: “sin gasolina no hay movilidad no se puede transportar a los trabajadores y todo se encarece”.



Según la versión del taxista Vicente Ortega desde las 2 de la madrugada de este lunes está despierto porque se fue a la estación de servicio para que le vendan la gasolina, pero le dijeron que el combustible se acabó.



Los transportadores insisten que en las distintas estaciones de la ciudad hay combustible necesario, pero aún no entienden por qué razón no se lo está vendiendo.



Por el enojo de los motoristas cientos de personas que quieren cruzar la frontera entre Colombia y Ecuador en sus vehículos no lo han podido hacer, mientras que los vehículos de carga que ingresaron a Colombia hacia la ciudad de Pasto y otros municipios de Nariño debieron interrumpir su recorrido y están a la espera de que la situación se resuelva pronto.



En otros sectores de la ciudad también se realizaron bloqueos de vías por parte de los afligidos transportadores.



Desde la Alcaldía Municipal se informó que están a la espera de una resolución del Ministerio de Minas y Energía, en el cual se determina el nuevo precio de la gasolina y el Acpm.



Ese incremento se aplicaría con base en los sobrecostos que tuvieron que asumir las estaciones de servicio, para adquirir el combustible en el vecino país del Ecuador, lo que les habría originado gastos adicionales en materia de transporte y otros más.

