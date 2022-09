Más de un día completa el bloqueo en la vía nacional que conecta a La Guajira con el departamento del Cesar, a la altura del municipio de Barrancas, debido a una protesta por la falta de agua.



La situación se registra concretamente en el corregimiento de Papayal, a la altura del puente del arroyo de Pozo Hondo, luego de que los habitantes de esta localidad se unieran para reclamar el mejoramiento de la prestación del servicio de agua potable.



Por más de 20 años se han realizado

millonarias inversiones y siguen sin agua



Piden la presencia de la ministra de Vivienda Catalina Velasco, quien se encuentra en La Guajira, para que conozca de manera precisa la situación, debido a que por más de 20 años se han realizado millonarias inversiones y siguen sin agua.



Azael Mindiola, uno de los voceros, asegura que decidieron irse a las vías de hecho, luego de agotar todos los recursos y de varias mesas de trabajo con la alcaldía y la empresa Veolia, operadora del servicio de acueducto y alcantarillado, sin que se planteara una verdadera solución.



La propuesta de la administración es una nueva inversión de 2 mil millones de pesos en la construcción de una estación de rebombeo, para lo cual ya se tienen los recursos.



“Entenderán que este problema viene de más de 20 años y en dos años y medio que yo llevo de Gobierno no lo he podido solucionar, pero tengo toda la disposición y la voluntad que es lo importante que ya tenemos estructurado el proyecto”, aseguró el alcalde de Barrancas Iván Mauricio Soto.



A esto, se suma la problemática de las conexiones fraudulentas por parte los finqueros, quienes se apropian de la mitad del líquido que produce el operador, sin que haya autoridad que los controle, por esto la comunidad se opone a nuevas obras.



“El agua se queda en el camino entre Distracción y Barrancas y aquí no llega, la solución que nos están planteando, ya se ha demostrado técnicamente que no es la solución, simplemente se busca hacer unas inversiones por el contrato, pero no para darnos la solución”, indicó Mindiola.



Al tiempo que pregunta ¿cómo se va rebombear el agua, si no hay agua por la tubería?, ya que, en una reunión con el operador, les planteo que la solución es que se desconecten los usuarios pegados a la red.

Deben recurrir a la compra de agua

La situación cada día se recrudece más, el agua solo llega a unos sectores en horas de la noche los jueves y el domingo todo el día, pero para ello deben colocar turbina y contar con un poco de suerte.



Mientras que los barrios El Tatual, Villa Cruz y el Divino Niño, así como, algunos sectores del centro, no reciben el preciado líquido, por lo que deben abastecerse comprando agua, que es uno de los negocios en auge.



El carrotanque de 10 mil litros cuesta 70 mil pesos, pero no todos tienen la disposición de albercas, la mayoría de las casas posee unos tanques derivados de la operación minera, con capacidad de almacenamiento de mil litros, los cuales tiene un costo de 20 mil pesos y les dura poco menos de una semana.



“El operador no realiza el plan de contingencia para abastecernos de agua, pero puntualito mensualmente manda la factura y le cobra el subsidio a la alcaldía”, asegura uno de los moradores, quien teme ser fichado por la administración.



Es de señalar que La Guajira duró cinco años intervenida por el Gobierno Nacional en los temas de agua potable y apenas en febrero de este año le fue devuelta la competencia.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha