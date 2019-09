Continúa la alerta amarilla en el Hospital San Jorge, de Pereira

Un nuevo intento por sacar al hospital San Jorge, de Pereira, de ‘cuidados intensivos’ hizo ayer la junta directiva de la entidad, con el apoyo del Ministerio de Salud y la Superintendencia nacional de salud. Sin embargo, la suerte del hospital sigue en manos de las EPS.

Durante horas de la mañana, los integrantes de la junta directiva del San Jorge, con su presidente -el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar- a la cabeza, y el viceministro de salud pública y prestación de servicios, Iván Darío González, analizaron el informe financiero del centro médico, que les presentó el gerente (e), Julián Mauricio Trejos.



La visita de los funcionarios nacionales se debe a que hace diez días la gerencia del hospital declaró la alerta amarilla en el centro médico debido a su compleja situación financiera.



En la reunión, durante varios minutos se discutieron los gastos del hospital, que para el Viceministro y para el director de prestación y atención primaria del Ministerio de Salud, Samuel García, se han incrementado.



En este punto, el gobernador Salazar insistió en que se aclarara si los gastos habían aumentado o no “porque, como estamos en época política, van a salir a la calle a decir que la crisis del hospital es por el gasto”. Ante esa afirmación, el viceministro le respondió: “yo me salgo y debaten lo político y después volvemos y miramos los gastos. Gobernador es que esto no es político”. Tras esto se levantó de su silla y se fue a un extremo del recinto.



Previamente a esto, el viceministro había sostenido que “vienen cayendo los recaudos (del hospital), se ha incrementado el gasto y eso hace que estemos hoy en un déficit de alrededor de $22.300 millones”.



Finalmente, el gerente (e) del San Jorge, admitió que los gastos han crecido por un remanente de unos 7 mil millones de pesos que arrastra el centro médico desde hace varios años “pero los gastos se han mantenido estables”.



Salazar, por su parte, se comprometió a controlar los gastos para que el déficit del hospital no siga subiendo.

Reunión con la EPS

Luego de la reunión de la junta directiva, en horas de la tarde, se realizaba una mesa de trabajo con los gerentes regionales de las EPS para revisar los compromisos de pago que han hecho con el San Jorge. Las deudas de las EPS con el hospital ascienden a unos 136 mil millones de pesos, de los cuales la inmensa mayoría corresponden a Medimás y Asmet Salud.



Por su parte, la directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda, Olga Lucía Zuluaga, expresó que con la presencia del viceministro y Súpersalud “se puede generar un compromiso real de pago, porque, ante la misma Superintendencia, ya se han tenido acuerdos de pago que no se han cumplido, o lo que es peor, con el mismo giro directo están pagando la cartera; esto lleva a que el recaudo esté muy bajo”.​