Los habitantes del corregimiento La Estrella, en la zona rural de Caimito, en Sucre, quienes hacen parte de grupos religiosos no se aplican la vacuna contra el covid-19 llevados por sus creencias religiosas.



La situación tiene a esta región con bajos índice de aplicación de los biológicos, de acuerdo con informaciones entregadas por funcionarios de la salud en el Departamento.



(Además, Cartagena: El Reino Unido invertirá $ 3.500 millones en Transcaribe)



Funcionarios del Ministerio de Salud y la Protección Social, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -Usaid- y la Secretaría de Salud Departamental, emprendieron una cruzada buscando persuadir a estas comunidades para que accedan a las vacunas.

Presiones de grupos religiosos

Les prometí que me iba a reunir con ellos, a llevar al epidemiólogo del Ministerio, quien les explicará en forma científica como es el proceso. FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con Sandra Toro, gerente de vacunación covid-19 en Sucre, se trata de personas quienes hacen parte de grupos religiosos, en especial de los Testigos de Jehová.



“Vamos a seguir con la estrategia a través de dialogo, la orientación y concertación. Es por eso que llevamos hasta el corregimiento a Diana Peralta, epidemióloga del Ministerio de Salud y delegada de Usaid, para sensibilizar a estas personas sobre los beneficios de la vacuna”, explicó Sandra Toro.



Manifestó la funcionaria que seguirán avanzando en ese proceso de persuadirlos para que se coloquen los biológicos, pero que lo harán en el marco del dialogo.



(Le puede interesar: Turistas hallaron cuerpo de menor de dos años en playa de Santa Marta)



“Les prometí que me iba a reunir con ellos, a llevar al epidemiólogo del Ministerio, quien les explicará en forma científica como es el proceso. Es como la mamá que tiene al hijo enfermo, hasta el último momento, no agota ningún recurso, no descansa y trata de salvarle la vida”, explicó la funcionaria de la Secretaría de Salud Departamental.

Seguirán insistiendo para llegar a todas las zonas

Ha sido difícil vacunar a la población, por eso con todo un equipo interdisciplinario apoyado por Usaid y la ESE municipal, se realizó la sensibilización y orientación FACEBOOK

TWITTER

La funcionaria señaló que seguirán insistiendo hasta que dejen a un lado esas creencias y se apliquen las vacunas.



Los funcionarios de la Secretaría de Salud Departamental estuvieron en el corregimiento de La Estrella y en efecto cumplieron con la jornada de sensibilización para lograr inmunizar a la población adversa a la vacuna.



“Ha sido difícil vacunar a la población, por eso con todo un equipo interdisciplinario apoyado por Usaid y la ESE municipal se realizó la sensibilización y orientación para concertar lo referente a la aplicación de las vacunas contra el covid-19”, expresó la gerente de vacunación.



(También: Guerra de bandas criminales suma 55 muertes por sicariato en Cartagena)



El objetivo es llegar a cada corregimiento y a cada vereda del departamento de Sucre para vacunar a la población que aún no se coloca las dosis.



“Estaremos nuevamente en Caimito el próximo 21 de abril, para desarrollar una gran jornada de vacunación, pero también trayendo servicios de medicina general y odontología”, anotó Sandra Toro Gómez.



La situación que se presenta en la zona rural del municipio de Caimito también se ha registrado en otros municipios, como El Roble, San Marcos y algunas veredas de La Mojana, donde sus habitantes rechazan la aplicación de las vacunas.





Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo

Más noticias en Colombia

No cesa la violencia en Cauca: asesinan a un campesino y secuestran a otro

Colombia suma 307 nuevos casos de covid-19 y 10 fallecidos más