Fiestas de San Pedro en Neiva se aplazan por casos de coronavirus

Con calles sin mucha afluencia de gente y locales comerciales con pocos clientes transcurren los días en Neiva, Huila, la ciudad que de manera sorpresiva suma siete personas infectadas por coronavirus.

El gobernador del Huila, Luis Enrique Dussán, anunció la calamidad pública en el departamento y el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz, decretó la alerta amarilla con toque de queda en esta ciudad de unos 350.000 habitantes a orillas del río Magdalena.



El alcalde Muñoz afirmo que el alto número de casos de covid-19 ubica a Neiva en el primer lugar del país en cuanto a la incidencia por cantidad de habitantes.



"A esto se le suma un agravante, y es que de los siete casos confirmados a la fecha, 6 se han presentado por contacto; es decir, a diferencia de otras regiones, aquí el virus ya empezó a propagarse, por lo que se hace necesario tomar medidas contundentes”, aseguró Gorky Muñoz.



Ni el Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco, una de las fiestas tradicionales más grandes del país que congrega a miles de turistas nacionales y extranjeros, escapa a esta situación pues la Gobernación y la Alcaldía decidieron aplazar la celebración cuya fecha había sido fijada para junio próximo.



Ciudadanos consultados señalaron que fue acertada la decisión de aplazar las fiestas de San Pedro en el Huila.



"Primero la salud, la fiesta se puede, inclusive, cancelar para el año entrante pues nadie tiene plata para bailar", afirmó un ciudadano.



En Neiva el primer caso reportado fue una mujer de 64 años que, procedente de Italia, llegó a Neiva el pasado 6 de marzo y días después resultó positivo para coronavirus con lo que terminó por contagiar a su hermana de 74 años.



Cuando todos en la ciudad no salían del asombro por lo que vivían, las autoridades en salud reportaron el domingo pasado 4 casos nuevos que terminaron por ahondar las preocupaciones pues la cifra se elevó a 7 contagiados.



Los últimos casos reportados son 2 mujeres y 2 hombres adultos que permanecen bajo aislamiento en sus viviendas y con supervisión médica.



Uno de los pacientes de sexo masculino no presenta síntomas, pero los otros 3 están afectados por dolores de cabeza y garganta, a lo que se suman tos, fiebre, congestión nasal y malestar general.



"Estos contagios están relacionados con el primer caso y eso nos ha permitido realizar un mismo cerco epidemiológico lo que facilita su cuidado y la no propagación", dijo Claudia Ruiz, secretaria de Salud del Huila.



