El Juzgado Tercero Penal echó atrás la medida de casa por cárcel que había sido proferida el 28 de junio pasado contra el alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, quien es investigado por presuntas irregularidades en el contrato del Programa de Alimentación Escolar, PAE, del 2020, que fue suscrito en momentos de la pandemia generada por el Covid-19.



Como la apelación logró que la medida de detención domiciliaria fuera levantada, el mandatario podrá seguir ejerciendo en libertad la defensa de este caso que tuvo sus inicios en el año 2020.



La investigación tiene relación con un contrato de alimentación escolar por valor de 5.250 millones de pesos destinados a 105.000 raciones para estudiantes de las zonas urbana y rural de Neiva.



El Juzgado echó atrás la medida pues la Fiscalía no logró demostrar la tesis de favorecimiento alguno por parte del mandatario en favor de la empresa contratante ya que contaba con las facultades para realizar procedimientos de contratación directa para atender la emergencia sanitaria con ocasión de la pandemia del Covid-19 que afectó a la ciudad de Neiva.



Gorky Muñoz es investigado por los presuntos delitos de peculado por apropiación, celebración indebida de contratos y violación del régimen legal de inhabilidades.



El contrato de adquisición de productos alimenticios básicos para los estudiantes, fue suscrito con la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño.



El proceso investigativo también cobija a Geovanny Córdoba, ex secretario de Educación de Neiva, así como a Haiden Oroniel Vergara, ex concejal de Tumaco, Nariño, quienes permanecen en libertad.

