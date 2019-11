Suspenden actividades académicas en la Uniquindío

Luego de varios días de bloqueos en la sede de la Universidad del Quindío, el rector José Fernando Echeverry decidió suspender las actividades académicas, administrativas, docentes y de investigación dentro del campus hasta el próximo viernes 29 de noviembre.

La universidad dio a conocer la resolución 6775 donde consideró que, “con ocasión a la anormalidad suscitada por un reducido número de estudiantes de diferentes programas académicos quienes bloquearon el acceso a las instalaciones, se generó una interrupción de actividades académicas, administrativas y de investigación”.

Por esta razón, agrega el documento, se hace necesario “suspender los términos administrativos para efectos de ofrecer plenas garantías tanto académicas como programáticas”.



Según uno de los voceros de los estudiantes, Cristian López, los bloqueos adelantados en la sede obedecen a una decisión tomada en la asamblea. También dijo que “intentamos garantizar que los estudiantes puedan participar en las actividades programadas en el paro nacional”.



Las entradas a la sede universitaria, ubicada al norte de Armenia, están bloqueadas con sillas y mesas del alma máter, y los estudiantes, docentes y administrativos no pueden ingresar al campus desde hace varios días. Esta situación llevó a que algunas actividades académicas, tales como sustentaciones y exposiciones de final de semestre, fueran canceladas, pues no se cuenta con una sede para dichas actividades académicas.



El representante de los estudiantes, Carlos Astudillo, señaló que el objetivo es seguir firmes con la manifestación nacional y con actividades como el cacerolazo y la velatón. “Los estudiantes consideramos que hay que seguir movilizándonos hasta que no haya un diálogo entre los diferentes sectores”, manifestó Astudillo.



Este martes en la tarde se tiene programada una velatón de indignación a las afueras de la universidad, luego de la muerte del joven Dilan Cruz.



Por otro lado, en la Universidad de Caldas, los estudiantes se declararon en asamblea permanente.

LAURA SEPÚLVEDA

Para EL TIEMPO

ARMENIA