La trágica muerte de joven estudiante de Derecho por una bala perdida

Laura Ortiz Polo había comenzado el año con optimismo. Así lo hizo saber con una publicación en sus redes sociales donde le pedía vida y salud a Dios para compartir mucho tiempo con su hijo de dos años, minutos después el destino le jugó una mala pasada y fue alcanzada por una bala pérdida que apagaría sus ilusiones días después.

La joven, de 22 años, era estudiante de derecho y estaba muy cerca de cumplir su gran sueño y el de su familia: ser la abogada de la casa.



"Se había esforzado mucho para lograrlo", dijo un amiga, quien al igual que sus seres queridos llora su repentina e injusta partida. "No es justo, no merecía terminar así y dejar a su hijo tan pequeño", lamenta su también compañera de estudio, quien la recuerda como una mujer alegre y extrovertida.



Laura vivía con su madre en Santa Marta, pero paradójicamente este final y comienzo de año lo pasó en el corregimiento de Orihueca, en Zona Bananera, de donde era oriunda y donde viven la mayoría de sus parientes. Hace tres años no viajaba a pasar unas fiestas en familia.

El 1 de enero en la madrugada publicó en Instagram el siguiente mensaje: "muchísimas bendiciones en este año que inicia, Dios nos de larga vida para compartir siempre, te amo, hijo".



Posteriormente, su padre la invitó a salir de la casa donde se encontraba para saludar a otros familiares.



"Nadie entiende como de repente una bala que vino del cielo la impactó y la derribó", dijo un hermano.



Su papá la llevaba agarrada de brazos, "nadie escuchó nada, solo supimos lo terrible que había pasado, cuando vimos a Laura inconsciente y cubierta de sangre en la cabeza".



A partir de ese momento comenzó una carrera por salvarle la vida a la futura abogada. Gravemente herida fue conducida a un centro asistencial en el municipio de Ciénaga, donde lograron estabilizarla. Posteriormente la condujeron a una clínica en Barranquilla, allí a pesar de que mostró algunas respuestas positivas a los procedimientos que la sometieron los médicos, el viernes, diez días después, perdió la batalla y falleció.



"Luchó hasta el último momento por vivir, lastimosamente no pudo más y murió", expresó el hermano.



Los mensajes de solidaridad y rechazo por redes sociales no se han hecho esperar por parte de familiares, amigos y hasta desconocidos que repudian el hecho.



Las autoridades abrieron una investigación para identificar al responsable del disparo.



ROGER URIELES

Para EL TIEMPO

Santa Marta