Por falta de garantías para salvaguardar su vida, el personero de El Copey (Cesar), Rafael Fontalvo Correa, abandonó este municipio.



El funcionario denunció que viene recibiendo llamadas amenazantes desde el pasado 9 de junio, identificadas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), donde le indicaron un término de 24 horas para salir de la región.



“A las 11:24 de la mañana del pasado viernes, recibí una llamada telefónica de un sujeto que se identificó como miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). Dijo que me daba 24 horas para salir de El Copey)”, detalló el personero a las autoridades.

Las intimidaciones provienen de diferentes denuncias en relación a la presencia de las AGC en esta localidad

Esta es la vista aérea del cementerio municipal de El Copey. Foto: Cortesía Diario El Pilón

El funcionario sostiene que hasta ahora no ha recibido ningún tipo de protección, tampoco para su núcleo familiar. Una situación que le impide realizar su labor profesional en esta zona del Cesar.



“Me han afectado mucho la seguridad y la de mi familia. Dejo constancia que, si me pasa algo, es por esta circunstancia. Hasta la presente no tengo problemas con nadie. Quiero que el Estado me brinde apoyo y protección, ya que estoy atemorizado por este tipo de amenazas”, recalcó el funcionario.



En este sentido destacó, que, al parecer, las intimidaciones provienen de diferentes denuncias en relación a la presencia de las AGC en esta localidad, al igual que los hechos de inseguridad que se han registrado en esta población.



El Copey ha sido blanco de múltiples episodios violentos. Durante el 2021, se registraron 22 homicidios en esta localidad, que, según las autoridades, dejan entrever la disputa de este territorio entre estructuras delincuenciales, dedicadas al lucrativo negocio del microtráfico.



Tras una alerta de la Defensoría del Pueblo, se denunció el incrementado del tránsito y cruce de hombres armados, a la cual se suman las acciones propagandísticas y el cobro de exacciones económicas a comerciantes, finqueros y transportadores de esta sección del Caribe colombiano.

Personeros amenazados en todo el Cesar

Familias en el cementerio alterno de El Copey. Foto: UBPD

Una situación similar afrontan otros personeros del Cesar, entre ellos, Roberto Marín quien labora en Pueblo Bello y José Galeano que ejerce estas funciones en Chiriguaná.



En este listado también figura, Juan Daniel Parra Zuluaga, personero de Chimichagua, que también fue amenazado en enero de este año. Un mes después, fue víctima de un atentado a pocos kilómetros de Chimichagua, cuando se movilizaba en compañía de su escolta.



Posteriormente solicitó una evaluación a la Unidad Nacional de Protección (UNP). Dado a la falta de respuesta de la entidad en los términos legales, adelantó una acción constitucional de tutela.



Asegura que, tras el fallo a su favor, la UNP hizo caso omiso a la decisión judicial.

“En primera y segunda instancia, (Juzgado laboral del circuito de Chimichagua y Tribuna Superior del Distrito Judicial de Valledupar), ordenó hacer una revaluación en el término perentorio de 15 días a partir de la notificación del mismo. Sin embargo, la UNP hizo caso omiso”, enfatizó Parra Zuluaga.



Tras la omisión administrativa de la UNP presentó, una queja disciplinaria ante la Procuraduría General de la Nación (PGN) donde, además, solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo que hace parte del Sistema Interamericano.



“Por otro lado, estoy adelantando denuncia penal en contrato del director nacional de la UNP por fraude a resolución judicial”, precisó el funcionario.

La Asociación de Personeros del Cesar, rechazó las amenazas en contra de estos funcionarios precisó que falta garantías para defender los derechos humanos.

Exhortó a las autoridades competentes a investigar y garantizar la seguridad, vida de estas personas, para que puedan ejercer las funciones asignadas.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar