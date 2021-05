Dramático relato de padre del joven que murió en protestas de Popayán

Fabián Quintero, el padre de Sebastián Quintero Munera, de 23 años, el joven que murió en medio de las manifestaciones del pasado viernes en Popayán, luego de recibir un proyectil de un arma no convencional en su cuello, lanzada al parecer por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), explicó que el día que ocurrieron los hechos, le dijo a su hijo que tuviera cuidado en las manifestaciones.



Pocas horas después, le confirmaron la muerte de Sebastián.

“Yo tengo una fábrica de arepas y mi hijo siempre me ha ayudado con el trabajo, me ayuda a armarlas, a distribuirlas en la moto. A mediodía del viernes me dijo que habían unas protestas por el caso de la niña que se suicidó acá en Popayán, yo le dije lo que siempre que tuviera precaución”, explicó el padre.



Luego finalizada la tarde, recibió la noticia de la muerte de su hijo.



“Lo que se sabe es que le disparó uno de los agentes del Esmad a muy corta de distancia, de frente, con lo que dicen es una granada de aturdimiento, que desafortunadamente le costó la vida a mi hijo”.



“Mi hijo perdió la vida en una protesta que es legítima y fue víctima de un asesinato por terrorismo de Estado, a cargo de las fuerzas armadas de este país”, finalizó el padre.



Sebastián Quintero era estudiante de quinto semestre de Ingeniería Informática del Colegio Mayor del Cauca. Además, vivía en el barrio Bello Horizonte de Popayán.



Según confirmaron organizaciones de derechos humanos, una aturdidora lanzada por un efectivo del Esmad golpeó su cuello, y tras un profundo sangrado falleció casi instantáneamente. Si bien el joven recibió primeros auxilios, no fue mucho lo que se pudo hacer por él. Llegó al hospital sin signos vitales.



En videos se observa como el universitario es recogido por los manifestantes.



Este sábado, más de 100 personas se reunieron para rendir homenaje al joven. Colectivos están recogiendo fondos para la familia del joven.



El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, desde Popayán señaló que iniciaran con las investigaciones para dar claridad a la muerte del joven.



“La muerte del joven Sebastián Quintero también será priorizada en las investigaciones, pero quiero recordarle a la ciudadanía de Popayán que no en este momento un Instituto Forense para poder hacer análisis sobre ese cadáver ni determinar ni esclarecer lo que ocurrió producto de la salvajada que se produjo el día de ayer en esta ciudad”, señaló el Fiscal.



El movimiento juvenil “Juventud Humana Cauca”, denunció la agresión de la que al parecer fue víctima el joven Juan David Quiñonez Villaquirán de 27 años el pasado 14 de mayo en el norte de Popayán.



En un comunicado explican que los hechos ocurrieron cerca de las 9:30 de la noche, cuando el joven se dirigía a buscar un medicamento en compañía de un amigo y miembros de Esmad y la Policía Nacional los acorralan, disparándoles, hiriendo en el ojo izquierdo a Juan David.



“Cerca se encontraba personal de la brigada de salud, quienes brindan primeros auxilios siendo las 9:56. Seguidamente, el joven es trasladado al hospital universitario San José, donde se le realiza la respectiva valoración y exámenes; el médico dictamina fractura en la órbita ocular. El día 15 de mayo, el joven es revisado por el oftalmólogo y confirma la pérdida del ojo izquierdo”, señala el texto.

Fuertes disturbios se presentan en el sur de Popayán, frente a la URI de la Fiscalía, donde cientos de manifestantes llegaron a protestar por el caso de Allison Salazar. Foto: @juanfotosadn

A esto se suma el caso de Juan Diego Ortega Garzón, quien fue arrollado por una tanqueta.



Uno de sus párpados se encuentra comprometido. Se encuentra esperando recibir intervención quirúrgica.



“Lo poco que acabo de recordar, en mi mente recuerdo a un chico que estaba a punto de arrollarlo una tanqueta de Esmad. MI primera acción fue empujarlo, intentar que se corriera, lastimosamente en ese acto quedo debajo de la tanqueta y el que resulta impactado por esta, soy yo, hasta ahí logro recordar. Creo que la sensación fue que iba a morir, solo recuerdo que debajo de la tanqueta había unos chuzos, unas cosas horribles que lastimosamente impactaron mi ojo, El dictamen médico aun no aclara si tengo perdida de la vista o no, lastimosamente aún no puedo ver. Tengo que someterme a una cirugía estética, porque perdí el párpado. Tengo una fractura en el brazo izquierdo, diferentes traumas, en fin, la lista es larga”, contó el joven.



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX HALABY

POPAYÁN

