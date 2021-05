Incendian URI de Popayán donde fue conducida joven aprehendida

Desde la tarde de este viernes se presentan fuertes disturbios en Popayán. Las instalaciones de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde, según la denuncia de defensores de derechos humanos, habría sido violada una joven de 17 años por miembros Policía, fueron atacadas por manifestantes.



Y aunque en la tarde la Policía controló los ataques, finalmente los manifestantes quemaron la URI.



Además, hay enfrentamientos con Esmad en el sur de la ciudad, donde está ubicada la URI. La situación de orden público obligó a la alcaldía a decretar toque de queda desde las 6 p. m.

De otro lado, encapuchados quemaron los vehículos que se encontraban en el lugar y los bomberos intentan controlar a esta hora el fuego.



La menor que fue encontrada sin vida en su casa narró en sus redes sociales que cuando sucedieron los hechos, ella iba caminando hacia la casa de un amigo y a su paso se encontró con presuntos miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).



Un video grabado en horas nocturnas, muestra cuando cuatro uniformados llevan a una mujer, aparentemente hasta unas instalaciones oficiales.



(Le puede interesar: Congresistas quedaron atrapados durante enfrentamientos en Buga)

Facebook Twitter Linkedin

Tras horas de enfrentamientos, manifestantes quemaron la URI. Foto: Juan Pablo Rueda. EL TIEMPO

Luego en una red social, en un mensaje que aparece en la cuenta la menor de edad, escribe textualmente:



“Yo soy la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía a la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y sólo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma. En el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaba desnudando, quitando el pantalón”, narra la joven en su red social Facebook.

Protestas frente a la Policía Metropolitana de Popayán por la muerte de la joven Allison. Foto: Juan Pablo Rueda Protestas frente a la Policía Metropolitana de Popayán por la muerte de la joven Allison. Foto: Juan Pablo Rueda Protestas frente a la Policía Metropolitana de Popayán por la muerte de la joven Allison. Foto: Juan Pablo Rueda

“Pero casi les da un mal cuando me revisaron los documentos y se dieron cuenta que soy hija de un policía. Apoyo totalmente el paro y las manifestaciones, pero ayer no estaba con los de las marchas”, agrega.



Horas después se reportó la muerte de quien habría escrito esas palabras en la red social y que aparentemente murió inhalando gases dentro de la casa.



(Le puede interesar: Noticia falsa generó la finalización de mesa de diálogos en Cali)



Familiares de la adolescente están muy afectados y no quieren hablar del tema.



“Es un tema del que no queremos hablar. En estos momentos estamos preocupados por la salud de la mamá, que está muy mal. En estos momentos estamos esperando a que entreguen el cuerpo”, narró un allegado a la familia.



En la mañana de este viernes, con un llamado a que se detenga el asesinato de mujeres y el abuso policial, con cantos y letreros, colectivos hicieron un plantón frente a las instalaciones de la Policía Metropolitana, para rechazar la muerte de la menor de 17 años que se quitó la vida, presuntamente luego de haber sido violentada sexualmente por uniformados.



“Exigimos a las fuerzas militares que incorporen una real formación en sus integrantes de derechos humanos con perspectiva étnica y de género que avance en el desmantelamiento de prácticas machistas que atenta contras las niñas, mujeres y contra toda la sociedad”, expresó una integrante de Articulación Feminista de Popayán.



(También lea: Valle del Cauca es el tercer departamento con más jóvenes con covid-19)



"Hoy estamos aquí porque lamentablemente hirieron no solamente el cuerpo, sino el ser, el espíritu de una de nuestra compañera, que la llevó a tomar la decisión radical de acabar con su vida. Ya no queremos más guerra en Colombia, ni queremos más hijos e hijas para la guerra. Las mujeres no vinimos ni nacimos para eso, las mujeres vinimos aquí para crear vida, y todos y todas somos los encargados de cuidarnos a nosotros mismo, de cuidar la vida”, expresó una joven con lágrimas en los ojos.



Martha Yaneth Mancera, vicefiscal General de la Nación, señaló que ya pusieron en marcha de inmediato acciones investigativas para dar claridad al hecho.

Varias personas llegaron hasta la sede de la Policía de Popayán para protestar por el caso de la menor que falleció en extraños hechos. Foto: Michel Francois Romolereux Varias personas llegaron hasta la sede de la Policía de Popayán para protestar por el caso de la menor que falleció en extraños hechos. Foto: Michel Francois Romolereux

“La Fiscalía General de la Nación dispuso un equipo especial con dos fiscales, uno de ellos de la ciudad de Bogotá y experta en temas de género con enfoque de niñas, niños y adolescentes, y además con un equipo forense de medicina legal que nos permitirá establecer rápidamente las circunstancias en las que murió esta joven”, indicó la funcionaria.



Entre tanto, se desarrollan las actividades técnico científico y forense, dentro de lo establecido en el Protocolo de Minessota, pertinentes; así como la recolección de evidencia física, elementos materiales probatorios y muestras biológicas, con el propósito de determinar la existencia o no del ilícito de agresión sexual, así como la causa de muerte.



“Igualmente hemos establecido dentro de esta investigación, la práctica de la autopsia psicológica. Esto será muy importante para rodear el contexto en que ocurrieron estos hechos”, agregó.



(Lea también: Derriban techo del peaje de Tunía (Cauca) y bloquean el sur del país)



Defensores de derechos humanos de Popayán denunciaron que miembros de la policía nacional capturaron a una menor en medio de disturbios y posteriormente la habrían violado en una Unidad de Reacción Inmediata (URI). Luego de haber sido entregada a su familia, la joven de 17 años se habría suicidado.



El brigadier general Ricardo Augusto Alarcón, comandante de la Región de Policía 4, señaló en un mensaje en Twitter que la joven nunca pisó instalaciones policiales, ni fue abusada por policías, como lo indica la denuncia. Calificó la denuncia como "aparte de falsa, vil y ruin".



(Además: Habla el papá de la joven que se suicidó tras detención en marcha)



"Una vez se realiza el procedimiento por parte de unidades policiales, la menor es trasladada a las instalaciones de la URI de la Fiscalía", señaló el oficial, y añadió que después de que se constató que era una menor, se contactó a sus familiares y fue "entregada en óptimas condiciones a su abuela materna".



"En aras de garantizar la tranquilidad a toda la población, la Policía ha solicitado a través de la Fiscalía que en el menor tiempo posible Medicina Legal establezca las causas de la muerte", puntualizó.



(Lea también: 'No agredimos sexualmente a la joven que se suicidó': policía del caso)



MICHEL FRANCOIS ROMOLEROUX

POPAYÁN

Más contenido de Colombia

- Carne y banano encarecidos y escasos en mercados de Cali



- Pintores caleños ‘colorean’ con éxito en el arte contemporáneo