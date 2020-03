La ciudad colombiana que sería el 'escondite' de narcotraficantes

En algunos sectores, en la Ciudad Blanca hay una percepción de inseguridad por actividades de las economías ilegales, pero la Policía Metropolitana dice que se mantienen a raya las acciones de las bandas organizadas.



El alcalde de Popayán, Juan Carlos López, expresó que se está viviendo un tema complejo en temas de seguridad, pero con las autoridades se mantienen estrategias en busca de la tranquilidad ciudadana.

“Popayán se convirtió en un punto de llegada del narcotráfico y eso nos está afectando enormemente”, dice el Alcalde ante una alerta de la Fiscalía sobre cómo jefes en esa actividad por fuera de la ley se estarían escondiendo en la capital del Cauca, "desde donde controlan la gran cantidad de cultivos ilícitos del sur y norte de esta región".



Aunque hay centros de operaciones en otros municipios del Cauca, los jefes de estructuras criminales tendrían la ciudad como un sitio de descanso y negocios para ellos. La mayoría maneja bajo perfil.



El coronel Nelson Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, señaló que en lo que va corrido de este 2020, se ha presentado una reducción significativa en todos los delitos.



“Vamos con una mejor percepción de seguridad en la ciudad. Hay una reducción de homicidios en el área metropolitana. Para esta misma fecha, comparada con el año pasado, se han registrado tres homicidios menos. Nosotros como Policía Nacional estamos adelantando las acciones de prevención y seguridad ciudadana”, dijo el comandante.

Decomiso de droga en camión cisterna en norte de Popayán. Foto: archivo particular

Sobre las economías ilegales, el oficial dijo que desde el Comando de la Policía, no han sido informados de estructuras del narcotráfico o sobre inversiones ilegales en la ciudad.



“Yo no he recibido ninguna información por parte de fuentes humanas o técnicas y mal haría en hacer aseveraciones sobre este tema, que lo que hacen es que desdibujan la imagen de una Popayán próspera, que viene en desarrollo y que definitivamente lo que se busca es construir tejido humano, tratando de implementar unos programas sociales de inclusión”, dijo el coronel.



La violencia sí ha golpeado la imagen del Cauca, donde en 2019 se reportaron 624 homicidios, ocupando el tercer lugar después del Valle del Cauca y Antioquia, según cifras del Instituto de Medicina Legal.

Atentado en calles de Popayán. Foto: archivo particular

Pese a esas cifras, estadísticas recopiladas por el Grupo de Información de Criminalidad, señalan que 2019 fue catalogado como el menos violento en los últimos 13 años en el departamento. Las autoridades reportan las capturas de 2.890 personas en flagrancia y por orden judicial, la incautación de 132 armas de fuego ilegales. Así mismo, fueron decomisados 4.397 kilogramos entre marihuana y cocaína en las diferentes vías del departamento.



La Policía dice que se mantienen acciones contra el sicariato. El pasado 7 de febrero pistoleros atacaron una camioneta en la que salieron heridos madre e hijo, ambos procedentes de Argelia, sur del Cauca. No se han determinado los móviles del ataque,



Recientemente, fue capturado en esta ciudad un hombre conocido como 'Zar de la droga', uno de los narcotraficantes más buscados en el departamento, solicitado en extradición por el Gobierno de los Estados Unidos. Tendría nexos, según autoridades, con los frentes Manuel Vásquez Castaño y José María Becerra del Eln. Era requerido por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, rebelión agravada y porte ilegal de arma de fuego.



En el mes de febrero, autoridades incautaron 497 kilogramos de clorhidrato de cocaína que habían sido escondidos en un camión cisterna en el norte de la ciudad.



El concejal de Popayán Julián Ausecha Ordoñez expresó que en efecto, en esta ciudad hay una percepción de inseguridad y que nadie puede desconocer lo que viene pasando con las llamadas economías ilegales.



La ciudad está sobre la vía Panamericana que conecta el sur y el norte del país, lo que hace, según muchos expertos, sea un puente para el paso de negocios ilegales entre el sur y norte caucano.



El fiscal general Francisco Barbosa, dijo en un consejo de seguridad que en el Cauca, la presencia de estructuras criminales, como la Jaime Martínez, Dagoberto Ramos y el Eln, entre otros grupos delincuenciales, se nutren del narcotráfico y de la minería ilegal para mover las economías ilícitas. Es un problema que afecta no sólo al departamento, sino a todo el país.



En la región se mueven el 'Clan de Golfo' y 'Los pelusos'. De acuerdo con las investigaciones de las autoridades, la mayoría de los decomisos de marihuana tipo “Creepy”, proceden del Cauca, donde es comercializada hacia los mercados de Brasil y otros destinos internacionales.



Luis Cornelio Angulo, secretario de Gobierno del Cauca, declaró que efectivamente, muchos de los grupos armados que llegan a estas regiones, hacen presencia alimentados por el narcotráfico.

A principios de este año, para enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y el tráfico de armas y municiones para grupos ilegales, se activó el Comando Específico del Cauca (Cecau) FACEBOOK

TWITTER

"En Argelia, por ejemplo, hay una disputa entre el Grupo Armado Organizado Residual 'Carlos Patiño' y una estructura del Eln, por el control de las rutas del narcotráfico”.



A principios de este año, con el fin de enfrentar el narcotráfico, la minería ilegal, el secuestro y el tráfico de armas y municiones para grupos armados ilegales, entró en operación el Comando Específico del Cauca (Cecau), del que hacen parte la Fuerza de Despliegue Rápido Cuatro, el Comando Operativo Apolo y la Novena Brigada de Ejército.



El comandante de la Tercera División del Ejército Nacional, general Jorge Isaacs Hoyos Rojas, señaló que se encuentran desarrollando estrategias para contrarrestar el accionar de las diferentes estructuras delincuenciales que hacen presencia en el suroccidente del país.



“Estamos buscando cuál va a ser la estrategia para que tengamos una verdadera percepción de seguridad, que la población sienta tranquilidad. Estamos atacando todo lo ilícito que se pueda presentar no sólo en Cauca, sino también en Valle y Nariño”, indicó el oficial.



El comandante de Policía Cauca, coronel Arnulfo Rosemberg Novoa Piñeros, dijo que en lo que va corrido del año gracias al trabajo articulado con la Fiscalía y el Ejército Nacional, se ha duplicado la incautación de estupefacientes, así como logrado mitigar en un 28 por ciento los delitos de impacto; logrando la reducción del homicidio en lo urbano con un 47 por ciento.



Los payaneses no quieren perder el reconocimiento de una ciudad por su historia, su tranquilidad y su apego religioso.



POPAYÁN