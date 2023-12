Video: 'borracho' al volante habría causado accidente múltiple en Popayán

Una persecución de película se registró en Popayán. Un conductor habría atropellado a una mujer, chocado un bus colectivo, dos motos, un taxi y tumbado un muro. Los hechos ocurrieron este miércoles 20 de diciembre.



En un video que circula en redes sociales se ve como un motociclista persigue en su vehículo al hombre, quien se estaría dando a la fuga.



“¿Por qué te volás?, ¡no te vas a ir, no te vas a ir, no te movás!”, se oye decir a unas personas en el material audiovisual.



Pese a los llamados de la ciudadanía de detenerse el conductor del vehículo prosiguió su camino a gran velocidad.



Luego en el mismo vídeo, segundos más tarde, se ve al mismo hombre dentro de su vehículo, rodeado por la comunidad, quienes proceden a golpearlo y a reclamarle por lo que habría provocado.



“Bajá, bajáte, hijue…bajáte gonor…bajáte hujue…”, se oye decir en el material mientras lo golpean y sacan del carro a la fuerza.



“Mirá todos los daños que hiciste gonor…por no parar”, dice otro de los presentes.

Así fue la persecución y captura de un conductor "borracho" luego de que se dió a la fuga al estrellar 2 carros y tumbar varias motos.



Así fue la persecución y captura de un conductor "borracho" luego de que se dió a la fuga al estrellar 2 carros y tumbar varias motos.

Si van a tomar no manejen, recuerden que un conductor borracho es un asesino en potencia.

“Malpar…, loco, hijuep…”, exclama otra persona, mientras siguen golpeándolo en presencia de la policía.



El conductor estaría en estado de embriaguez. Hasta el momento no hay un reporte oficial por parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte municipal, así como de la Policía, frente a esta situación.



Horas antes, alrededor de las 5 de la mañana, un impactante accidente tuvo lugar en la Vía Panamericana, específicamente en el sector del Parque Industrial en esa misma capital.



Cuatro personas resultaron heridas, las cuales fueron llevadas por el Cuerpo de Bomberos a centros asistenciales de la ciudad. El conductor que quedó atrapado en su vehículo fue liberado.

