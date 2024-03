Ponga cuidado: así será la nueva rotación del pico y placa para Cartagena

A partir del próximo lunes 1 de abril, los conductores en Cartagena deberán adaptarse a una nueva rotación del sistema de pico y placa, que afectará a vehículos particulares, motocicletas y taxis por igual.

Esta medida, establecida en cumplimiento de los decretos distritales pertinentes, tiene como objetivo regular la movilidad en la ciudad y mitigar la congestión vehicular en horas de mayor tráfico.

Para los vehículos particulares y las motocicletas, la nueva rotación estará vigente desde el 1 de abril hasta el 28 de junio. Los días de restricción se determinarán según el último dígito de la placa:

- Lunes: 1 y 2

- Martes: 3 y 4

- Miércoles: 5 y 6

- Jueves: 7 y 8

- Viernes: 9 y 0

El horario establecido para los vehículos particulares será de 7:00 a.m. a 9:00 a.m., 12:00 m a 2:00 p.m., y de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. Para las motocicletas, incluyendo diversas modalidades y cilindrajes, así como cuatrimotos, tricimotos, motocarros y bicicletas de pedaleo asistido con motor, la restricción aplicará de 05:00 a.m. a 11:00 p.m. en toda la ciudad.

Por otro lado, los taxis tendrán un nuevo ciclo de pico y placa que operará del 1 al 26 de abril, con restricciones de acuerdo con el siguiente esquema:

- Lunes: 5 y 6

- Martes: 7 y 8

- Miércoles: 9 y 0

- Jueves: 1 y 2

- Viernes: 3 y 4

Los taxis podrán circular las 24 horas del día, a partir de las 6:00 a.m.

Es importante recordar que transitar por zonas restringidas o en horas prohibidas según lo establecido por la autoridad competente resultará en una infracción de tránsito, con una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes.

