Ya hay hora y fecha para la inauguración del polémico puente Hisgaura

La ‘novela’ del polémico puente Hisgaura ubicado en la vía Curos-Málaga en el departamento de Santander, parece que ha comenzado su final.



Edgar Rojas, director de Invías en Santander, confirmó que la estructura se pondrá en funcionamiento el próximo viernes 24 de enero a las 6 de la mañana.

“La orden que me dieron es que debo estar el próximo viernes a las 6 de la mañana en San Andrés para la apertura del puente, esa es la idea a menos de que reciba otra orden”, indicó el funcionario.



El puente Hisgaura es conocido por las ondulaciones que se evidenciaron en 2018 que fueron objeto de criticas por parte de los ciudadanos y las autoridades, sin embargo, el puente pasó las pruebas de carga y las ondulaciones fueron tapadas por el contratista Sacyr.

En 2019, la Sociedad Colombiana de Ingenieros le solicitó al Fondo de Adaptación, quien es el contratante del proyecto, solicitar una pruebas de patología a unas posibles fisuras que evidenciaron desde la entidad.



Dichas pruebas fueron realizadas y el resultado salió favorable para la estructura.

Los resultados revelaron que las posibles fisuras no representan ningún riesgo para la estructura.



Luego de culminar unos trámites legales, la estructura que costó más de 106 mil millones de pesos, podrá ser puesta en funcionamiento el próximo viernes 24 de enero.



Pese a este anuncio de Invías, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado aseguró que no recibirán la estructura, “nosotros no vamos a recibir el puente hasta que no esté certificado por el Invías.(...) No hay garantías, que Invías certifique por escrito que hay transitabilidad”, dijo el Gobernador.



