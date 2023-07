Claudia Margarita Zuleta, hija del célebre cantante de música vallenata, Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, será candidata a la Gobernación del Cesar con aval del partido Centro Democrático, pese a las amenazas que ha venido recibiendo a través de la línea telefónica de su padre.



“La ciudadanía y actores sociales de una base importante de la región me han dicho que no se puede sacrificar el liderazgo que tengo en la región. Para ellos represento un sector muy amplio para llevar a cabo los procesos de transformación que requiere el departamento”, explicó Zuleta.

Pide garantías para realizar su campaña

proselitista y salvaguardar su vida

El mismo pueblo mi ha dicho que estarán a mi lado para protegerme, eso es importante para mí. Le pedí al presidente, que se tomen las medidas para garantizar mi seguridad y confío en que eso se dará FACEBOOK

La oficialización de su aspiración tendrá mañana sábado en un evento público, acompañada de una nutrida comitiva conformada por familiares, amigos, simpatizantes y grupos que avalan su proyecto político.



El pasado tres de junio, Zuleta había dado un paso al costado a su aspiración, tras una serie de amenazas y advertencias en su contra, provenientes, al parecer, por parte de grupos al margen de la ley que operan en la región.



Las intimidaciones fueron enviadas al celular de su padre, Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, donde le indicaron que no se le permitiera la participación de su hija en esta candidatura.



Lidera un proyecto político desde el 2019

El Estado aún no me han asignado esquema de seguridad, tengo guardaespaldas privados FACEBOOK

Sin embargo, en esa oportunidad, dejó claro que no se trataba de una renuncia radical, siempre y cuando el Estado le brindara las garantías para realizar su campaña proselitista y salvaguardar su vida.



“El Estado aún no me han asignado esquema de seguridad, tengo guardaespaldas privados. El mismo pueblo mi ha dicho que estarán a mi lado para protegerme, eso es importante para mí. Le pedí al presidente, que se tomen las medidas para garantizar mi seguridad y confío en que eso se dará”, recalcó la candidata.



Claudia Margarita Zuleta, ha venido liderando un proyecto político desde el 2019. Durante las elecciones de ese periodo sacó 98.879 votos, pero fue superada por Luis Alberto Monsalvo Gnecco. Desde entonces, lidera una batalla de oposición a este gobierno.



La candidata se enfrentará en esta contienda a : Katia Ospino (Candidata por firmas), Antonio Sanguino (Partido Verde), Alexandra Pineda (Pacto Histórico), José Luis Mayorca, Elvia Milena Sanjuan (Casa Gnecco), Joaquín Tomás Ovalle, entre otros.

Ludys Ovalle Jácome

Especial para El Tiempo

Valledupar