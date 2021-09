Poncho Zuleta pide no respaldar revocatoria de alcalde de Villanueva

Voces a favor y en contra ha generado la intervención del cantante ‘Poncho’ Zuleta, en el recinto del concejo de Villanueva, pidiéndole a los concejales respaldar las iniciativas del alcalde Carlos Alberto ‘Beto’ Barros, y no respaldar el proceso de revocatoria en su contra.



“Poncho, comenzó a hablar de ‘Beto’ Barros, de la gestión, de su proceso y que lo dejarán trabajar permitiéndole concluir su periodo administrativo y pidió a los concejales que no apoyaran la revocatoria, que no había que hacerlo, que echarán eso para atrás”, sostiene Germán Arenas, presidente de la Veeduría municipal.



(Además: Así es la vida de 6, el joven con el nombre más corto de Colombia)



El hecho se produjo la semana anterior, Poncho llegó con el alcalde, quien solo se limitó a escucharlo.

Poncho comenzó a hablar de ‘Beto’ Barros, de la gestión, de su proceso y que lo dejarán trabajar permitiéndole concluir su periodo administrativo y pidió a los concejales que no apoyaran revocatoria FACEBOOK

TWITTER

“El tema fue venderles la idea a los concejales de no apoyar la revocatoria, que tratarán de meterle idea al pueblo que no es lo adecuado, que eso trae más perjuicio que beneficio”, explicó.



Arenas, asegura que estaba presente en el recinto del concejo, atento al debate de control político que se adelantaba en contra del secretario de Planeación municipal por los problemas en varias obras de infraestructura y este fue interrumpido para darle la palabra al cantante.



Por su parte, el presidente del concejo de Villanueva, Oscar Villero, quien además asegura ser primo de ‘Poncho’ Zuleta, relató que estuvo acompañándolo en las instalaciones alcaldía, porque debía pagar unos impuestos de una finca que tiene en Urumita.



(También: Envían a la cárcel a soldado en caso de asesinato de Juliana Giraldo)

El tema fue venderles la idea a los concejales de no apoyar la revocatoria, que tratarán de meterle idea al pueblo que no es lo adecuado, que eso trae más perjuicio que benefici FACEBOOK

TWITTER

Cuando iba saliendo del palacio municipal afirma que le pidió el favor a Poncho de entrar para que saludara a los demás concejales.



“Le dije en forma jocosa que se sentara como presidente del concejo por un día, debido a que es un baluarte de Villanueva y un representante de la música vallenata importante, pero en ningún momento fue a darnos órdenes. Poncho no es político es cantante, de política sabrá lo que yo sé de canto”, dijo Villero.



Explicó que el cantante pidió que “trabajen por el bien de mi pueblo, que yo cuando muera me vienen a enterrar aquí, quiero que Villanueva esté bonita rodeen al alcalde, alcalde haga equipo con los concejales, echen adelante y traigan las obras”.



(Le puede interesar: La joven que le da la vuelta al mundo en una avioneta llega a Barranquilla)



El único concejal de los 13 con que cuenta Villanueva, que tomó la vocería en ese momento fue Jaime López, quien le hizo ver al cantante que no se le tiene las manos amarradas al alcalde y que el proceso de revocatoria es democrático y hay que respetarlo.



Es de señalar que cantante vallenato y el alcalde tienen una gran amistad no solo como paisanos, si no como folkloristas, debido a que Beto Barros ha sido presidente y miembro de la junta directiva durante muchos años del Festival Cuna de Acordeones, que se realiza en Villanueva.



Poncho, también habló de su apoyo al festival Cuna de Acordeones, y pidió a los concejales respaldar su realización ya sea de forma virtual.



(Lo invitamos a leer: Procuraduría pide cierre de pesebreras para caballos cocheros de Cartagena)



Desde hace más de un mes un grupo de ciudadanos trabajan en el proceso de recolección de 1.600 firmas legales para solicitar la revocatoria del actual alcalde.



Eliana Mejía Ospino

Especial para El Tiempo

Riohacha

Más noticias en Colombia

Covid-19: reportan 71 muertes este miércoles en Colombia

Colapsaron cinco casas por el fuerte invierno en Medellín