Alfonso ‘Poncho’ Zuleta, célebre cantante de música vallenata, tendrá su propio parque en Valledupar. La obra se construirá en la carrera 4 con calle 12, del barrio Novalito, frente a la residencia del artista.



“Es motivo de orgullo y satisfacción no solo en el aspecto personal para mi familia, para la dinastía Zuleta, para el folclor en general. Lo recibo con profundo respeto, con humildad y gratitud”, resaltó el cantante.

La iniciativa demanda una inversión de 300 millones de pesos y es liderada por la Alcaldía de Valledupar. Hace parte del componente arquitectónico de la ciudad, donde además de plasmar el ‘cóctel’ de emociones costumbrista, se recupera un entorno de la ciudad, fusionando elementos históricos tradicionales.



“Estamos materializando este sueño donde pretendemos hacer un homenaje en vida a este juglar. Quisimos que fuera frente a su casa para seguir impulsando la dinastía que esta familia representa. Ya lo hicimos con el maestro Rafael Escalona en Patillal, porque hace parte de la estrategia turística que estamos impulsando a través del folclor vallenato”, explicó Mello Castro, alcalde de Valledupar.



En el lugar se conjuga la brisa y los sonidos del río Guatapurí, uno de los sitios turísticos más emblemáticos de la capital del Cesar, bordeado de paisajes naturales que engalanan a la hidalga ciudad del cacique Upar, cerca de otros senderos que rinden tributo al folclor vallenato.

Más detalles del proyecto en el barrio Novalito

Render del proyecto que construyen en homenaje a Poncho Zuleta. Foto: Prensa Alcaldía de Valledupar

“Esto me da a entender que hemos sembrado en buena tierra, que estamos recogiendo los frutos de esta siembra musical. Me obliga, además, a seguir protegiendo mientras tenga vida y salud este lugar”, resaltó Zuleta.



El parque lucirá una estatua del cantante elaborado en resina epóxica, recubierta en poliuretano, esculpida por el artista plástico Jhon Peñaloza, que inmortalizará el legado musical de este juglar.



“Tendrá grandes dimensiones y refleja la expresión característica del artista en la época dorada de su juventud. Poncho dijo que sería el guardián permanente de esta escultura para que no la dañen como las otras que han sufrido ataques vandálicos”, subrayó Peñaloza.



La obra será inaugurada el 18 de septiembre de este año, fecha que coincide con el cumpleaños del artista.



Extraoficialmente, se conoció que el juglar aspira convertir parte de su residencia en un museo en honor a la dinastía Zuleta, donde estarán presentes piezas de su cosecha musical.



“Será uno de mis mejores regalos que engrandece mi espíritu. Siempre me he sentido respaldado por mis seguidores y sé que vendrán con frecuencia a este lugar, porque sé que disfrutan también del folclor”, destacó el cantante.



Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar

