Video: el sorprendente recibimiento al 'Pollito' Herrera tras cumplir condena por abuso

Juan David el 'Pollito’ Herrera, rey vallenato en 1996, llegó a Valledupar entre aplausos y muestras de afecto, luego de pasar 12 años en prisión en la cárcel de alta seguridad de Cómbita (Boyacá), por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.



(Lea también: Contaminación auditiva afecta la calidad de vida en algunos sectores de Valledupar)



El acordeonero fue recibido por sus familiares, amigo y seguidores, en el aeropuerto Alfonso López de la capital del Cesar, donde expresó su alegría por volver a su tierra natal.

Es un día esperado. Estoy feliz de poder volver nuevamente a mi tierra Valledupar, porque Dios es grande y poderoso FACEBOOK

TWITTER

“Es un día esperado. Estoy feliz de poder volver nuevamente a mi tierra Valledupar, porque Dios es grande y poderoso y en su tiempo hace la obra”, comentó entusiasmado Herrera.



El músico aseguró que su experiencia en la cárcel le permitió fortalecer su fe espiritual y convertirse al cristianismo. Aseguró que emprenderá nuevas actividades y funciones a través de la iglesia cristiana con el propósito de servir a Dios, evangelizando a muchas personas.



“Había un propósito de Dios en mi vida, fueron años demasiado duros para mí, etapa difícil que no se lo deseo a nadie, porque la cárcel es otro mundo. Lo más importante ahora es que estoy fortalecido en Cristo Jesús. La gloria de Dios es grande y en su tiempo hace la obra”, afirmó.



Herrera fue detenido en abril de 2012, antes de participar en el Festival de la Leyenda Vallenata, por el delito de abuso sexual contra una menor de edad, del cual siempre se declaró inocente.

Amigos y familiares de Juan David "El Pollito" Herrera lo recibieron con alegría en Valledupar, luego del cumplimiento de su pena pic.twitter.com/alDTjTSmH0 — NOTICIAS VALLEDUPAR (@TuValledupar) January 20, 2024

Fue condenado a 15 años

Posteriormente, en el 2014, fue condenado a 15 años y cinco meses de cárcel, de los cuales cumplió parte en Valledupar y parte en Cómbita (Boyacá).



(Además: Comerciantes de Valledupar contarán con 'padrino' antiextorsión y CAI móvil)



El pasado 17 de enero, el día de su cumpleaños, el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas de Tunja le otorgó la libertad definitiva y la rehabilitación de sus derechos y funciones públicas.



“Hubo muchos momentos de dolor por muchas cosas, especialmente por mis hijos, a quienes dejé muy pequeños. Me siento totalmente bendecido que me regala para retornar a la vida. A pesar de que no le he hecho nada a nadie, he cambiado totalmente. Ya pasó esa tortura, Dios me hizo entender que el don que me dio con el acordeón es para que lo alabara y exaltara a Él”, recalcó el exponente vallenato.

Más noticias:

Ludys Ovalle Jácome

Especial para EL TIEMPO

Valledupar