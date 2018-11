El alcalde de Bucaramanga y otros políticos que se han ido a golpes

Twitter: @TwiterosCali / Linkedin Eulalia Ordoñez

En febrero de 2017 ocurrió un hecho de violencia en Cali entre el edil Jhon Bolaños contra la presidenta de la Junta de Administración Local (JAL) Eulalia Ordoñez Almanza. Ella explicó lo sucedido en un video: “En la sesión John Bolaños me agrede con un cabezazo en mi cara por no permitir que me gritara". En un video difundido por redes sociales Ordoñez tenía sangre en la nariz. Sin embargo, Bolaños dijo que él había sido agredido primero.