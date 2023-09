Luego de que la Fiscalía imputó al cuidador de los chimpancés Pancho y Chita, que vivían en el bioparque Ukumarí de Pereira, y de que se conocieran detalles de cómo se produjo la fuga de estos animales el pasado 23 de julio, han surgido algunas preguntas sobre los motivos que habría tenido el empleado del parque para dejar abiertas las puertas, los seguros y las guillotinas del hábitat de los simios.



El senador pereirano del partido Liberal, Juan Pablo Gallo, expuso algunos datos que ha conocido del caso y cuestionó lo sucedido.

“La Fiscalía se refiere al caso como un presunto sabotaje. No hubo error humano, hubo intención, fue un acto doloso por parte del cuidador”, dijo Gallo.



El senador, quien apoya la aspiración de Maicol Lopera a la Alcaldía de Pereira y Juan Diego Patillo a la Gobernación de Risaralda, dijo que le parece llamativo que el mismo día en que inscribieron estas candidaturas se registrara este hecho y que luego el también candidato Mauricio Salazar saliera llorando en una rueda de prensa y después sus seguidores estuvieran en las manifestaciones culpando a una campaña en particular por el sacrificio de los dos chimpancés.



“Los siete cerrojos, la puerta que abre 180 grados, las llaves que se olvidaron, el olvido de la activación del código rojo y del chequeo cruzado, la pericia del cuidador para hacer todo esto, nos ponen a pensar. Yo no soy la justicia ni estoy haciendo una sentencia, estoy emitiendo una pregunta, ¿señor Mauricio Salazar usted dio la orden?”, preguntó el congresista pereirano.



Durante la audiencia de imputación de cargos, la fiscal del caso señaló que “aproximadamente a las 5:00 de la tarde este hombre maltrató física y psicológicamente a los dos chimpancés que tenía a su cuidado, cuando de manera dolosa y conociendo los protocolos de cuidado y cierre dejó de manera premeditada abiertos los siete seguros que debía cerrar, pues la única manera que estos dos chimpancés salieran de su hábitat era infringiendo este protocolo, eran puertas, cerrojos, guillotinas”.



Gallo añadió que “la misma fiscalía se pregunta y todos nos tenemos que hacer la misma pregunta, cuál era el motivo del cuidador, qué hay detrás de esto, hay algún motivo económico o tendrá algo qué ver el proceso electoral, no lo digo yo, lo dice la Fiscalía”.



Entre tanto, el candidato Salazar le respondió al senador señalándolo de que su grupo político dio la orden para que finalmente asesinaran a los dos animales.



“Senador Gallo, lo que realmente conmovió a Pereira y al mundo fue el cruel asesinato a mansalva de Pancho y Chita, de lo cual ustedes son responsables, no insulte la inteligencia de los pereiranos con insinuaciones y mentiras tratando de limpiar la imagen de Maya, ustedes pudieron protegerles la vida, pero decidieron asesinarlos, ustedes dieron la orden”, aseguró Salazar a través de sus redes sociales.





