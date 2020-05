Dos concejales de Córdoba armaron parranda en plena cuarentena

Con fotografías que demuestran lo ocurrido, dos concejales de San Antero (Córdoba), fueron denunciados de haber organizado una parranda en plena cuarentena durante la tarde de este jueves en una vivienda de ese municipio.



Se trata de Carlos Manuel Diz, exaspirante a la alcaldía y actual concejal y su colega Edgardo Arrieta, quienes se hicieron acompañar de un grupo de al menos 20 personas, entre las que también se encontraba Eduardo Barroso, funcionario de la administración municipal.

Testigos de los hechos, quienes pidieron no ser identificados, dijeron que el grupo de personas que aparece en las fotos se hace llamar “los pipones” y que, pese a las medidas de prevención, realizan fiestas un día por semana.



(Lea también: Experto analiza la 'curva del sexo' de la pandemia en Colombia)



Ajenos a las restricciones, que prohíben la realización de festejos con licor y aglomeración de personas, los dos concejales y el funcionario de la Alcaldía lideraron la parranda, y en cuyas fotografías se observa que los presentes no tienen tapabocas, mantienen una cercanía de rostros menor a 20 centímetros y algunos de ellos sostienen botellas y copas.



El hecho se conoció 24 horas después de que el Ministerio del Interior enviara una notificación al alcalde de esa localidad Lormandy Martínez, en la que reconoce que el municipio se encuentra libre del contagio de covid 19.



En la misiva, se autoriza al alcalde a levantar paulatinamente el confinamiento y a reactivar algunos sectores de la economía de la localidad. Sin embargo, pese a tener el aval para ordenar el funcionamiento de algunos establecimientos, Martínez decidió mantener la cuarentena y el toque de queda dispuesto por la Gobernación de Córdoba hasta el próximo 25 de mayo.



El mandatario local también aseguró que la apertura y puesta en funcionamiento del comercio se dará de manera gradual en sectores como almacenes de ropa, calzado y electrodomésticos, entre otros.



(Lea aquí: Cementerio de Leticia ya no tiene tumbas por muertos de covid-19)



“Para la reapertura de estos negocios comerciales, cada comerciante deberá contar con certificación de la Secretaría de Salud Municipal, donde conste que han cumplido con todos los protocolos de bioseguridad que para tal efecto haya definido el Ministerio de Salud para el reinicio de sus labores”, expresó el alcalde en un borrador de decreto que será expedido en los próximos días.



GUDILFREDO AVENDAÑO

Especial para EL TIEMPO

Montería