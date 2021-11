Polideportivo lleva once meses sin funcionar porque no lo han inaugurado

Los niños y jóvenes de un centenar de familias del barrio Villas de Santiago y de sectores vecinos, en el municipio de Barranca de Upía, en el departamento del Meta, no pueden jugar en el polideportivo que se terminó de construir en el sector hace once meses y al que lo empezó a invadir la maleza.



En el barrio todos dicen, en voz baja, que el escenario no lo han puesto en servicio porque los funcionarios de Bogotá no han podido ir a este municipio a cortar la cinta para inaugurarlo. Barranca de Upía está ubicado a 106 kilómetros de Villavicencio, en la esquina nororiental del Meta, en límites con los departamentos de Casanare y Cundinamarca.



El polideportivo hace parte del proyecto Sacúdete, la apuesta del Gobierno nacional por los jóvenes del país liderada por la primera Dama, María Juliana Ruiz, y puesta en marcha por la Consejería Presidencial para la Juventud y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



La estrategia Sacúdete está basada en el liderazgo y la consolidación de agentes de transformación para detonar los talentos y habilidades de los jóvenes como activo social y agentes de cambio.



La señora María Floralba Martínez, que vive frente al escenario deportivo, señaló que el polideportivo lo terminaron de construir hace cerca de un año y los niños no lo pueden utilizar para jugar ni los grandes para reuniones de la comunidad.



“Ya la maleza lo está invadiendo, hay tejas rotas y por acá la alcaldesa -Elizabeth Betancourt- ni siquiera se acerca a decir porque no ha puesto en funcionamiento”, que podrá ser utilizado por las familias cerca de cien familias que viven en el barrio Villas de Santiago y sectores vecinos.



En la alcaldía de Barranca de Upía respondieron que el escenario deportivo lo construyó el municipio, con una inversión de 1.174’906.561 pesos y se terminó de edificar en diciembre de 2020.



Informaron que “no se ha realizado entrega formal del polideportivo por parte del Ministerio del Interior” y que “se habían presentado inconvenientes con la matrícula de energía del predio y que el municipio ha realizado diferentes limpiezas internas y externas al polideportivo.



Además, que en el transcurso de la presente semana “se estará firmando el acta de inicio para la realización de obras de urbanismo para mejorar el ingreso al polideportivo y dar una mejor imagen”.



NELSON ARDILA ARIAS

Para EL TIEMPO

VILLAVICENCIO