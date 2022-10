El policía Carlos Hernández Camargo, señaló de haberle quitado la vida a un mototaxista en Santa Marta hace dos años, recuperó su libertad y se encuentra ahora congregado a una iglesia evangélica.



Hernández, el pasado 5 de agosto de 2020, en medio de un procedimiento de tránsito, tuvo un altercado con Jhonatan José López Jurado que desencadenó la tragedia.



Testigos indicaron que inicialmente hubo un intercambio de ofensas entre el agente de policía y el mototaxista, y luego alcanzaron a agredirse físicamente.



Aunque Hernández ha dicho que actuó en defensa propia, este argumento no ha cobrado validez dentro del proceso.



El uniformando desenfundó su arma de dotación y la accionó contra la humanidad de López, quien recibió una herida mortal que le provocó su deceso.



La defensa del policía ha buscado que el caso quede en manos de la justicia militar; sin embargo, dicha posibilidad le fue negada y la investigación y juicio sigue su curso de manera ordinaria.



De todas maneras, el policía Carlos Hernández operó recobrar la libertad por vencimientos de términos y aunque el proceso en su contra por el delito de homicidio continúa, en estos momentos permanece viviendo con sus padres.



Este periodo fuera de la cárcel lo ha aprovechado para congregarse con su familia a una iglesia cristiana y realizar cursos de predicación.



En las redes sociales sube fotografías aparentemente tranquilas, donde se le ve comprometido con el evangelio.

Padre de la víctima sigue esperando justicia

Mientras tanto, José López, reconocido fotógrafo de la ciudad y padre del mototaxista asesinado, dice que acepta su arrepentimiento y lo perdona, pero aún así espera que se haga justicia.



“Ya todos sabemos que aquí esos procesos judiciales son lentos. Está bien que asista a la iglesia y que se haya reconciliado con Dios, lastimosamente no pensó en las consecuencias cuando le quitó la vida a un ser humano y debe responder por eso”, manifestó López.



El padre de la víctima, insiste en que Carlos Hernandez disparó contra su hijo porque ya había tenido un inconveniente personal con anterioridad y se valió en ese momento de su posición y coyuntura para atacarlo con su arma de dotación.



“No había necesidad de disparar. Eran dos policías y mi hijo lo único que pidió era que no le quitaran la moto. Todo este dolor se pudo evitar”, puntualizó José López.

