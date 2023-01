Un nuevo rumbo podría tomar el caso de Santiago Murillo Meneses, joven muerto el primero de mayo de 2021 en una calle de Ibagué, Tolima, en medio de las protestas del paro nacional.



El cambio sería por la realización de una audiencia pública, programada para este viernes 27 de enero, en el Palacio de Justicia de Ibagué,, en la que un Juzgado con función de control de garantías, decidirá una petición de libertad por vencimiento de términos en favor del mayor de la Policía, Jorge Mario Molano Bedoya, quien sería el posible autor de la muerte del joven de 19 años.



Molano, acusado por la Fiscalía de homicidio agravado, sería quien disparó su arma de dotación en medio de las protestas de la carrera Quinta por donde caminaba ese día el joven que recibió el impacto en su corazón. Para la fecha de los hechos Molano era comandante del CAI norte de la Policía Metropolitana de Ibagué.



Sandra Meneses y Miguel Murillo, padres de la víctima, lanzaron este viernes su voz de alerta y se mostraron preocupados debido a un posible fallo por vencimiento de términos que dejaría en libertad al mayor de la Policía, quien permanece detenido en la cárcel para miembros de la Fuerza Pública, en el municipio de Facatativá, Cundinamarca



“En cada audiencia pública se han utilizado estrategias dilatorias para lograr la libertad del mayor por medio del vencimiento de términos”, dijeron.



La pareja de esposos coincide en señalar que “hay maniobras que podrían llevar este caso a la impunidad, y nos parece que hay mafia, corrupción y mucha gente metiendo la mano en favor del mayor”.



“No estamos de acuerdo con la audiencia pública citada momentaneamente para las 4:30 de la tarde, y esa hora significa que no tendremos tiempo para defendernos”, aseguró Miguel Murillo,



Los dos están “sorprendidos” y se preguntaron “¿dónde están las garantías del debido proceso para las víctimas?".



Afirmaron que en Colombia “se protege a los asesinos y no a las víctimas”.



No hay que olvidar que la Corte Constitucional ordenó el año pasado que la investigación de este homicidio pasara a manos de la Fiscalía y pidió a la Justicia Penal Militar apartarse del caso.

