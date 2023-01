Familiares del sargento del Ejército Juan Gabriel Chachinoy Miramag solicitaron al grupo armado que lo tiene en su poder, que le respete la vida y le suministre los medicamentos que requiere para el cuidado de su salud personal.

El suboficial del Ejército se desplazaba en un vehículo de servicio público por la vía que de Popayán conduce a El Tambo y Piedra Sentada, cuando fue secuestrado. Ocurrió el pasado 11 de enero. Su destino final era Pasto dónde visitaría a su familia.



(Lea también: La pesadilla de recorrer la vía alterna para salir de Pasto: 30 horas en trochas)



Sin embargo, en el sector conocido como El Hoyo, de El Patía, en Cauca, el uniformado fue obligado por varios hombres armados a descender del bus y fue llevado con rumbo desconocido.



Desde su casa en Pasto, su madre Teresa Miramag pidió a quienes tienen secuestrado a su hijo su pronta liberación, al igual que le solicitó al Gobierno Nacional su intervención para que su ser querido retorne al seno de su hogar.



Con una foto de Juan Gabriel en sus manos, la afligida madre dijo: "Pedimos a los señores captores que lo tienen, y al Gobierno Nacional que hagan el favor y nos ayuden para que lo liberen sano y salvo".



(Además: Preocupación en Cauca, Nariño y Valle por cierre de 3 meses en la Panamericana)



Indicó que su hijo es un hombre humilde. "Él estaba trabajando, tiene su esposa, es un apoyo para nosotros y pedimos una prueba de supervivencia", añadió.



Nuevamente insistió en su liberación y contó que su hijo "no está bien de salud, por favor que le hagan llegar los medicamentos que él tiene que estar tomando".



Precisó con tono angustiado que en su casa toda la familia se encuentra pendiente del estado del militar. "Estamos en oración toda la familia, estamos orando mucho por él, no está solo, le damos la bendición a cada momento, esperamos que este bien".



Expresó que se enteró sobre el secuestro de su hijo por un coronel del Ejército que llamó a su esposo desde Bucaramanga a decirle que se lo habían llevado.



Sobre el sargento también comentó que se encuentra vinculado al Ejército desde hace 12 años y había sido trasladado a Florencia, en Caquetá.



(Lea también: Precios y tiempo de viajes por tierra y aire saltan ante emergencia en Cauca)



Por su parte, el tío del sargento secuestrado José Miramag pidió a los captores que al menos hagan llegar a la familia una muestra de supervivencia. "Estar así es muy duro, no sabemos nada de él, solo que lo tienen por allá, no sabemos cómo está", dijo.



"Así como estamos ahorita no hay aliento de nada, no sé puede vivir con esta angustia y a mi sobrino decirle que lo queremos mucho y una bendición para él", fue el mensaje del familiar.



MAURICIO DE LA ROSA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

PASTO