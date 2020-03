La historia del robo de un iPhone que llevó a un policía a la cárcel

Tras varias horas de audiencia en el Palacio de Justicia de Ibagué, un juez con funciones de control de garantías dictó medida de aseguramiento y envío a la cárcel Picaleña a William Tafur Taborda, el patrullero de la Policía que en la mañana del jueves fue capturado en flagrancia en un atraco cometido contra un ciudadano de 58 años.

El ahora expatrullero, horas después del robo fue desvinculado de la Policía Nacional y es procesado por los delitos de hurto calificado agravado en concurso heterogéneo con receptación.



Los hechos sucedieron en un sector de estrato 4 de Ibagué cuando el expatrullero, de 28 años, vistiendo de civil pues tenía excusa médica, llegó armado con un puñal a una droguería donde despojó a un ciudadano de un celular de alta gama avaluado en 5 millones de pesos y de un millón de pesos en efectivo que portaba en su billetera.



El afectado afirmó que se armó de valor y lo persiguió en la calle, pero el ladrón se devolvió y le tiró una puñalada.

"Yo lo pude despojar del arma y con esa misma le pinché una llanta de su moto para impedir que huyera", dijo el ciudadano, quien fue apoyado por otra persona que le disparó al delincuente con arma de fogueo con lo que éste, preso del pánico, gritaba: "no me maten, no me maten".



Al sitio llegó una patrulla que logró su captura, pero todos los que participaron en el procedimiento quedaron sorprendidos cuando corroboraron que el autor del robo era William Tafur Taborda, un patrullero de la Policía Metropolitana de Ibagué quien durante 6 años había prestado servicios de seguridad en varios CAI.



En medio de la requisa le hallaron un celular J6 Plus, que apareció reportado como robado y por eso también es investigado por el delito receptación.



Pese a las evidencias y testigos en su contra, el expatrullero de la Policía no aceptó los cargos formulados por la Fiscalia y fue enviado a la cárcel Picaleña de Ibagué.



El coronel Gabriel Bonilla, comandante de la Policía de Ibagué, corroboró que Tafur Taborda fue destituido de esa institución y al tiempo invitó a todos a denunciar "pues este tipo de conducta afecta la imagen, credibilidad y confianza de los ciudadanos en la institución Policial".



