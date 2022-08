El general Henry Sanabria, director de la Policía nacional, visitó a la comunidad del corregimiento de Chochó (Sucre), a 15 minutos de Sincelejo, y llegó hasta los hogares de los tres jóvenes que habrían sido asesinados a manos de personal de la institución.



Por el crimen de los tres jovenes, ocurrido el pasado 25 de julio, está sindicado el exteniente coronel Benjamín Núñez. "Él está prófugo de la justicia", recordó Sanabria.



Según declaraciones de los mismos policías que participaron en el operativo, Benjamín Núñez disparó a sangre fría contra los tres jóvenes que se encontraban bocabajo en el platón de una camioneta de la institución porque, según el uniformado, eran integrantes del 'clan del Golfo'.

Dolor en Chochó (Sucre)

Dolor en Chochó (Sucre)

La Policía Nacional les ha presentado un informe somero de las actuaciones de la institución, la justicia penal militar y la Fiscalía

TWITTER

También estarían vinculados varios oficiales y patrulleros, al parecer son más de 30 uniformados, que esa tarde participaron en un plan candado en esta región que culminó con el crimen de los tres jóvenes y el secuestro y tortura por varias horas de una cuarta víctima, un joven hermano de una de las víctimas.



El recién posicionado comandante de la Policía Nacional llegó al corregimiento de Chochó y en la puerta de la humilde casa de Diomedes Díaz, padre de Jesús David Díaz, uno de los jóvenes asesinados, le expresó sus condolencias y las intenciones de iniciar un trabajo de acercamiento con las familias.



“La Policía Nacional viene a presentarle un saludo respetuoso a las familias de los tres jóvenes que de una u otra forma fueron afectados en su dignidad. En segundo lugar la Policía Nacional les ha presentado un informe somero de las actuaciones de la institución, la justicia penal militar y la Fiscalía”, dijo en primera instancia el general Sanabria.



Manifestó que el objetivo es ofrecerles justicia en el caso de sus familiares que resultaron afectados.



Así mismo que el informe a los familiares se entregó en forma reservada para no afectar el avance de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación y la Interpol.

Restaurar la confianza

El alto oficial expresó que uno de los principales objetivos es restablecer la confianza con la comunidad de la mano con los administradores locales, el alcalde y el gobernador de Sucre, comenzando con la construcción en el corregimiento de una estación de Policía.



“Los familiares lo único que reclaman es justicia, justicia, justicia. Vamos a iniciar la reconciliación y de la mano con el alcalde de Sincelejo para obtener un sitio donde podamos instalar una unidad de la Policía, una subestación y trabajar con personal especializado para acercarse a la comunidad”, indicó.



Señaló que esperan contar también con la participación de las comunidades religiosas para que ese proceso de reconciliación sea más efectivo.

Interpol emitirá orden de captura

Esperamos que a través de la Fiscalía General de la Nación, o de una Unidad de Policía Judicial presente las pruebas que tiene para efectos de garantizar la moralidad de la Policía...

TWITTER

Confirmó el general Henry Sanabria Cely, que el ex teniente coronel Benjamín Núñez salió del país por Panamá hacia México y que ya hay na orden de captura en su contra para que la Interpol la haga efectiva.



“Interpol está adelantando todas las actividades tendientes para hacer la captura, porque él se encuentra prófugo de la justicia”, aseveró.



Se refirió al abogado Ever Núñez, hermano del ex teniente coronel Benjamín Núñez, quien afirmó que el 50 por ciento de la Policía Nacional en Sucre son miembros del Clan del Golfo, al igual que el 60 por ciento de la población sucreña.



“Es obligación de todo ciudadano poner en conocimiento de las autoridades cualquier elemento que constituya delito. Esperamos que a través de la Fiscalía General de la Nación, o de una Unidad de Policía Judicial presente las pruebas que tiene para efectos de garantizar la moralidad de la Policía y todos los elementos del Estado”, anotó el alto oficial.



Explicó que más que pedir perdón a las familias afectadas de Chochó en Sucre, el acto de gobierno que ha realizado es una forma de iniciar la reconciliación, acercarse a ellos y de compartir su sufrimiento.



Precisó que es deber de la Policía Nacional estar cerca de la comunidad, resolverle los problemas que tienen que ver con la seguridad y mantener las condiciones para el ejercicio de las libertades públicas.



Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

Sincelejo