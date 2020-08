Hombre murió por disparo de un Policía en operativo de tránsito

En medio de un procedimiento de inmovilización de una motocicleta, un hombre resultó muerto de un disparo que le propinó un agente adscrito a la Policía Metropolitana de Santa Marta. El hecho se registró en el barrio Martinete, a la altura de la calle 30 con carrera 13 en el sur de la ciudad. Lea también: Líder comunal y su hija fueron baleados en su casa de Pitalito, Huila

Según informaron testigos, dos uniformados detuvieron a un mototaxista por violar la medida restrictiva de transportar un parrillero hombre. Los agentes pretendían inmovilizar el vehículo, pero el motociclista se opuso y se presentó un forcejeo. En ese momento, Jhonatan José López Jurado, hermano del conductor que trabajaba en una llantería cerca a ese lugar, llegó y trató de evitar con sus fuerzas que se completara la acción policial.



La reacción de uno de los uniformados, fue la de desenfundar su arma de dotación y propinarle un disparo al hombre de 32 años. El proyectil le impactó en el cuello a Jhonatan López, quien se desplomó en el piso. Otros motociclistas lo auxiliaron y trasladaron al hospital, donde los médicos informaron que había llegado sin vida.



Jhonatan López era hijo de José López, un reconocido reportero gráfico de Santa Marta, quien anunció que demandará a la Policía para que se haga justicia porque “se trató de un asesinato cometido por el uniformado”.



El padre aseguró que López Agudelo solo intentó que no le quitaran la motocicleta de su hermano; por esa razón dijo no entender la decisión del agente de propinarle una herida mortal. “Él solo buscaba ayudar a su hermano, no fue violento, ni uso ningún tipo de arma contra el policía, como es posible que lo hayan matado como un delincuente”, añadió José López.



En cuanto se conoció la lesión del agente a una persona, otros motociclistas y moradores de la zona reaccionaron de forma violenta, protagonizando disturbios que dejaron daños en vehículos y semáforos en ese punto de la ciudad.

Garantías en investigación

El comandante de la Policía, Coronel Óscar Fabián Solarte, se comunicó directamente con el padre de la víctima y se comprometió a brindar las garantías para que se esclarezca lo sucedido y se tomen las medidas que haya lugar. El alto oficial informó que en aras de que el proceso se adelante con total trasparencia, será el CTI de la Fiscalía el encargado de asumir la investigación y determinar el resultado de la misma.



“Lamentamos lo ocurrido y nos solidarizamos con los familiares de la persona fallecida. Mientras se define la situación judicial del uniformado, a través de talento humano haremos un análisis de la situación y se adoptarán las decisiones necesarias”, manifestó Solarte.

La versión policial

El comandante de la Mesan, basado en la información que obtuvo de la patrulla involucrada en el procedimiento, expresó que se trató inicialmente de una persecución a dos personas, a las cuales se les practicó verificación de documentos por parte de unidades policiales adscritas al distrito uno de Policía de Santa Marta



“Durante el operativo uno de ellos habría esgrimido al parecer un arma de fuego, lo que ocasionaría la reacción de uno de los uniformados con su arma de dotación”, agregó el Coronel Oscar Solarte, quien manifestó que todos los elementos probatorios ya se encuentran en poder de la Fiscalía.



